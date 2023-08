Voliči dostávajú oznámenie o základných informáciách konania volieb. Čo robiť, ak sa nachádzate mimo svojho bydliska?

Úprava hlasovacieho lístka

Voľba mimo trvalého bydliska





V parlamentných voľbách kandiduje spolu 25 politických subjektov. V zozname kandidátov sa uvádza vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo strán tvoriacich koalíciu, ako aj grafický znak, ak ho politický subjekt na svojej kandidátnej listine uviedol. Voliči v zozname nájdu aj poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek a zamestnanie kandidáta a obec jeho trvalého pobytu.





28.8.2023 (SITA.sk) - Voliči dostávajú v týchto dňoch do schránok oznámenie o mieste a čase konania volieb do Národnej rady SR a zoznam kandidátov. Obce a mestá ich doručia do každej domácnosti najneskôr do utorka 5. septembra. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00, hlasovať sa bude 5 996 volebných miestnostiach.„Volič sa z oznámenia dozvie, kedy sa konajú voľby a kde sa nachádza jeho volebný okrsok a volebná miestnosť. Obsahuje tiež informáciu o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka a povinnosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti,“ informoval rezort vnútra. V obciach, v ktorých majú obyvatelia právo používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny, sú informácie uvedené aj v jazyku príslušnej menšiny.V prípade, že sa volič nebude zdržiavať v deň volieb v mieste trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môže odvoliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.Osobne možno požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra, v prípadne listinnej alebo mailovej žiadosti je posledný termín na jej doručenie 8. september.