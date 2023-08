Pellegrini a Fico hrajú podľa SaS-károv neférovú hru pred voličmi a od lídra Hlasu chcú jasné vyjadrenia

Pellegrini sa nevyjadril ku Kaliňákovi

Údajná dohoda na budúcom premiérovi

28.8.2023 (SITA.sk) - Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini musí jasne povedať, či by po voľbách akceptoval ponuku predsedu Smeru-SD Roberta Fica , aby sa stal premiérom napriek tomu, že by Smer-SD vyhral voľby.Uviedol to v pondelok podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SASKA) Branislav Gröhling . Podľa Gröhlinga totiž hrozí, že Fico s Pellegrinim oklamú celé Slovensko.„Ak tu Robert Fico a časť opozície kričia o snahách zmanipulovať voľby, existuje vážne podozrenie, že voličov tu manipuluje práve Smer spolu s Hlasom. Napriek tomu, že Peter Pellegrini nedávno vylúčil spoluprácu s Republikou pre ich snahy o vystúpenie z NATO, nikdy sa jasne nevyjadril, či by napríklad toleroval návrat Roberta Kaliňáka na ministerstvo vnútra alebo Tibora Gašpara za šéfa polície,“ poukázal Gröhling.Podľa strany Sloboda a Solidarita urobí Robert Fico všetko pre to, aby opätovne získal moc. „Peter Pellegrini a Robert Fico hrajú neférovú hru pred voličmi. Buď teda Pellegrini spraví krok smerom k prodemokratickým stranám a jasne sa vyhraní voči politike Smeru, alebo úprimne prizná, že je preňho prioritnejšia funkcia za akúkoľvek cenu,“ uzavrel Gröhling.Informáciu o dohode Fica s Pellegrinim na tom, že budúcim premiérom bude Pellegrini, priniesol predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii. Strany Hlas-SD aj Smer-SD akúkoľvek dohodu popreli.„Predseda SNS Andrej Danko nás vždy vedel prekvapiť," skonštatoval Smer-SD. Strana však zároveň uviedla, že sa dlhodobo a otvorene vyjadruje za spoluprácu s Hlasom-SD vzhľadom na podobnosť sociálnych programov, a aj preto, že sú sesterskými stranami v Strane európskych socialistov. „Strana Hlas-SD s nikým neuzatvára dohody o povolebnej spolupráci,“ reagoval v nedeľu Hlas-SD.