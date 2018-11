Voliči sa s otázkami voľbách, môžu obrátiť na infolinku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich komunálnych volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Zamestnanci ministerstva na nej budú poskytovať informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb.Informačná linka bude prístupná od pondelka (5.10.) do soboty (10.10.), a to v pracovných dňoch v čase od 7. do 15.30 h a v deň volieb 10. novembra od 7. do 22. h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312. "uvádza MV SR.Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Starostov, primátorov a poslancov si má voliť 2926 obcí, vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovať môžu nielen občania SR, ale aj cudzinci.