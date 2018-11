Rúhání varuje, že Irán sankcie Spojených štátov poruší

Iránsky prezident Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 5. novembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání uviedol, že islamská republika bude ", ktoré voči nej zaviedli v pondelok Spojené štáty, píše agentúra AFP.Opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti o polnoci washingtonského času (06.00 h SEČ), sú zamerané predovšetkým proti ropnému priemyslu, bankovému a finančnému sektoru a dopravnému odvetviu s dôležitými prístavmi." povedal Rúhaní v pondelňajšom prejave vysielanom v štátnej televízii.uviedol Rúhání. Dodal, že Irán sankcie poruší a bude svoju ropu predávať, píše agentúra Reuters.Spojené štáty zaviedli v pondelok svoje podľa Washingtonuhospodárske sankcie voči Iránu. USA chcú Irán donútiť, aby znova rokoval o tzv. jadrovej dohode, ktorú v roku 2015 uzavrel so šiestimi veľmocami, a súhlasil s prísnejšími podmienkami.V snahe obmedziť jeho rastúci vojenský a politický vplyv na Blízkom východe žiadajú tiež od vedenia v Teheráne ústupky v zahraničnej politike. Irán obviňuje americkú vládu, že ho chce zraziť ekonomicky na kolená a vyvolať tak zmenu režimu.Od tohto pondelka chce Washington tvrdo trestať všetky podniky, ktoré nebudú rešpektovať americké sankcie voči Iránu. Mimoriadne odstrašujúce je to, že takéto firmy už nebudú mať prístup k finančnému systému USA a tým nebudú môcť realizovať obchody v amerických dolároch, píše agentúra DPA.Postihovať chce Washington aj krajiny, ktoré neprestanú dovážať iránsku ropu. Dočasnú výnimku z takýchto sankcií dostane osem krajín s cieľom zamedziť destabilizácii cien ropy. Očakáva sa, že medzi nimi budú Čína, India, Južná Kórea, Japonsko a Turecko.