Voličov v Zborove nad Bystricou jeden kandidát na starostu neodradil

Zborov nad Bystricou 10. novembra (TASR) – Zborov nad Bystricou v okrese Čadca je jednou z kysuckých obcí s jediným kandidátom na starostu. Napriek tomu je podľa predsedníčky miestnej volebnej komisie Pavlíny Kocifajovej vo volebných miestnostiach dvoch okrskov v budove základnej školy rušno už od ich otvorenia."Ľudia začali chodiť ako prišla siedma hodina. Po omši v kostole si prišli odvoliť babky a poobede idú mladší. Už majú porobené, tak si prídu odvoliť," povedala Kocifajová s tým, že v predchádzajúcich komunálnych voľbách dosiahla účasť približne 75 percent.Doplnila, že v obci s 1825 oprávnenými voličmi sa na voľbách začínajú zúčastňovať už aj mladší. "Predtým chodili väčšinou starší ľudia. Brali to ako svoju povinnosť a teraz sa už naučili chodiť aj mladí. Lebo im záleží na tom, koho si zvolia," podotkla predsedníčka miestnej volebnej komisie.Jediný kandidát na starostu neodradil od návštevy volebnej miestnosti ani 36-ročnú Mariannu. "Prišla som voliť napriek tomu. Pri poslancoch som už viac-menej bola rozhodnutá. Kandidujú zhruba rovnakí, ktorí boli aj predtým. Už ich poznáme, poznáme ich prácu. Sú tam aj nejakí noví, tak bola možnosť si vybrať. Myslím si, že je to naša občianska povinnosť. Rozhodujeme sa pre našu obec. Takže by mal prísť voliť každý," zdôraznila.Pravidelnou účastníčkou volieb je aj 72-ročná Anna Pupíková. "Voliť chodím, pretože mi záleží na tom, aby naša dedina naďalej prosperovala," dodala.