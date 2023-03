Volko postúpil do semifinále šesťdesiatky, Forsterová neuspela ani v druhom rozbehu

Silná konkurencia

Napravenie chuti

4.3.2023 (SITA.sk) - Na atletických halových majstrovstvách Európy v tureckom Istanbule zostali v hre už len dvaja z troch slovenských reprezentantov. Ján Volko v sobotu ráno postúpil do semifinále v šprinte na 60 m mužov, no Viktória Forsterová neuspela po hladkej šesťdesiatke ani v rozbehu na 60 m prekážok žien.Volko zvíťazil v 2. rozbehu v slovenskom výkone roka 6,62 sekundy, čo bol celkovo šiesty najlepší čas z 36 štartujúcich. Držiteľ kompletnej medailovej zbierky z HME sa predstaví v semifinále o 16.45 h, finále je na programe tiež v sobotu o 18.55 h.„Vyšlo to tak ako sme si želali, ba aj nad očakávanie. Som rád, že som prekonal stres aj nervozitu, ktorá sa pred štartom objavila. Na štarte som trochu zakopol, ale celkovo bol môj bežecký prejav dobrý. Verím, že ešte nejaké stotinky stiahnem. Splnil som si cieľ, postúpil som z rozbehov. Čo bude ďalej, uvidíme. Všetko je v semifinále otvorené. Konkurencia je veľmi silná, avšak, nie je medzi nami nik, kto by jasne vyčnieval. Nový povrch v hale je rýchly, na Monde sa mi behá dobre. Naozaj som s výkonom v rozbehu veľmi spokojný. Vážim si aj to, že ma prišli do Istanbulu podporiť fanúšikovia, prevažne ľudia z môjho tímu," povedal Volko podľa webu atletika.sk.Forsterová skončila piata v treťom rozbehu na 60 m prekážok žien s časom 8,24 sekundy a na posledné postupové 16. miesto stratila jednu desatinu sekundy, celkovo bol jej čas až 26. najlepší. Dvadsaťročná členka klubu ŠK ŠOG Nitra piatykrát v kariére súťažila na vrcholnom podujatí na hladkej a prekážkovej šesťdesiatke, na HME 2023 po druhý raz nepostúpila z rozbehov v oboch disciplínach. Stanislava Škvarková tak zostáva jedinou Slovenkou, ktorá sa predstavila v semifinále 60 m prekážok žien na HME, podarilo sa jej to pred dvormi rokmi v poľskej Toruni.„Ani neviem, čo povedať. Veľmi ma to mrzí. Raz ste hore, raz dolu. K spokojnosti mám veľmi ďaleko. Preteky vždy dosť prežívam, či už v dobrom alebo zlom. Samozrejme, som radšej, keď sa mi darí. Keď príde úspech, nesmierne sa z neho teším, no keď mi to nejde, tiež to veľmi prežívam a smútim. Patrí to k športu. Čakala som, že si po piatkovej šesťdesiatke napravím chuť. Cítila som sa dobre, ale dopadlo to zle," uviedla smutná Forsterová.„Žiaľ, nenaplnili sa naše očakávania. Viktória nebola vo svojej koži, chýbala jej šprintérska iskra," skonštatovala jej trénerka Katarína Adlerová Okrem Volka sa v Istanbule predstaví v sobotu aj osemstovkárka Gabriela Gajanová , o 17.15 h na ňu čaká prvé semifinále behu na 800 m žien. Do 8-členného nedeľňajšieho finále (18.35 h) postúpia prvé tri bežkyne z oboch semifinále a ďalšie dve s najlepšími časmi.