Volkswagen chce novou výrobnou stratégiou zvýšiť produktivitu o 30 %

Bratislava 15. novembra (TASR) - Značka Volkswagen plánuje svojou výrobnou stratégiou Transform.Together do roku 2025 zvýšiť produktivitu na celom svete o 30 % v porovnaní s rokom 2018. Produkcia takto významne prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti výnosov viac ako šesť percent pre značku Volkswagen. Spoločnosť Volkswagen Slovakia bude aj naďalej podporovať kultúru zlepšovania produktivity.Povedal to vo štvrtok v Bratislave na stretnutí s novinármi Andreas Tostmann, člen predstavenstva pre produkciu a logistiku značky Volkswagen, ktorý je zároveň aj predsedom Dozornej rady spoločnosti Volkswagen Slovakia.Podľa jeho slov v oblasti produktivity chce spoločnosť patriť k tým najlepším.povedal Tostmann.Podľa Ralfa Sachta, predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia a člena predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagene Slovakia, mienia aj naďalej v súlade so stratégiou Transform.Together podporovať dlhodobo etablovanú kultúru zameranú na zvyšovanie produktivity, ako aj ergonómie.zdôraznil Tostmann.Ekologické ukazovatele závodov chce značka zlepšiť o 45 % v porovnaní s referenčným rokom 2010.Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako päť miliónov vozidiel. Je najväčším exportérom a zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom. Zamestnáva 13.700 pracovníkov. So spolupracovníkmi je najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku už 4,35 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Produkuje aj prevodovky, komponenty, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.