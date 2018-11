Nezamestnanosť v Holandsku sa udržala na takmer 10-ročnom minime

Amsterdam, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 15. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku sa minulý mesiac udržala na takmer desaťročnom minime, pričom zamestnanosť pokračovala v raste. Navyše miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov klesla bližšie k sedempercentnej úrovni. Ukázali to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje holandského štatistického úradu.Miera nezamestnanosti dosiahla v Holandsku v októbri 3,7 %. To je rovnaká hodnota ako v septembri a mierny pokles oproti 3. kvartálu, za ktorý zaznamenala nezamestnanosť 3,8 %. Októbrový a septembrový údaj predstavujú najnižšiu nezamestnanosť od januára 2009.Počet nezamestnaných klesol o 6000 na 337.000, naopak, počet zamestnaných sa zvýšil o 8000 na 8,84 milióna.Priaznivo sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá klesla k sedempercentnej úrovni. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v októbri 7,2 %, zatiaľ čo v septembri to bolo 7,5 %.