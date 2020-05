Volkswagen kupuje 50 percent čínskej automobilky, ide tak o najväčšiu zahraničnú investíciu do elektromobility

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2020 - Nemecká automobilka Volkswagen investuje 2 miliardy eur do čínskeho sektora výroby elektrických áut. Ide o najväčšiu zahraničnú investíciu ohlásenú po tom, ako sa ekonomika krajiny začala znova otvárať po pandémii koronavírusu.Volkswagen v piatok informoval, že kúpi 50 percentný podiel v spoločnosti Jianghuai Automobile Group (JAC), ktorá je matkou JAC Volkswagen.Nemecká automobilka zároveň zvýši svoj podiel v JAC z 50 na 75 percent. Volkswagen uviedol, že transakcia by sa mala uzavrieť v tomto roku po schválení regulačnými úradmi.Volkswagen zároveň informoval, že kúpil 26-percentný podiel výrobcu batérií Gotion. Nemecká firma konštatovala, že sa tak stala prvým globálnym výrobcom áut, ktorý priamo investuje do čínskeho výrobcu batérií.Vládnuca čínska komunistická strana v roku 2018 zrušila obmedzenia na zahraničné vlastníctvo výrobcov elektrických vozidiel s cieľom podporiť rozvoj tohto odvetvia.