Súd v kauze šekov v sume 1488 eur: Na pojednávaní vypovedal kňaz Kemp aj spevák Ďurica

Kemp odporučil jednu rodinu

Kauza kontroverzných šekov v sume 1488 eur

Predseda ĽSNS Marian K. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.



Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.



Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.



Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.



Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.



Samosudkyňa, ktorá v tomto prípade rozhoduje, Ružena Sabová, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.



29.5.2020 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v piatok pokračuje hlavné pojednávanie s predsedom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianom K.Ten čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Pojednávanie by malo byť zamerané na znalecké posudky.Pred súdom vypovedali kňaz Jozef Kemp ako aj poslanec a spevák Ondrej Ďurica (ĽSNS). Kemp, ktorý pôsobí ako správca farnosti v Jarovciach, vo svojej výpovedi uviedol, že na podujatie, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017 Banskej Bystrici, odporučil jednu rodinu.Tá od vtedajšieho predsedu Banskobystrického kraja obdržala finančnú pomoc. Sám sa však podujatia nezúčastnil a vie o ňom len z rozprávania. „Jednalo sa o spomienkovú akciu na vznik prvej Slovenskej republiky,“ povedal. O problematickej symbolike však podľa vlastných slov nič nevie.Ďurica, ktorý je poslancom za ĽSNS v parlamente, sa na akcii zúčastnil ako spevák. „Ja som tam počas vystúpenia v takej unpluggedovej (akustickej) forme zaspieval asi tri piesne zo svojho repertoáru,“ povedal Ďurica s tým že za vystúpenie nežiadal honorár.Spolu s ním na akcii vystupoval napríklad folklórny súbor alebo recitátori, pričom on sám mal dojem, že publikum tvoria najmä úradníci a krajskí poslanci.Svedok tiež uviedol, že väčšinu času, keď nevystupoval, trávil v zákulisí, preto sa nevie vyjadriť k všetkým detailom. Prokurátor mal na svedka viaceré otázky o jeho pôsobení v kapele Biely odpor. Sudkyňa ich však nepripustila, keďže sa nevzťahujú na prejednávaný skutok.Súd zamýšľal vypočuť aj ďalšieho hudobníka, konkrétne Jaroslava Pagáča známeho „Reborn“. Ten však odmietol vypovedať s tým, že by si mohol spôsobiť trestné stíhanie.