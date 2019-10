Volkswagen: Presun výroby Passatu do Bratislavy nekomentujeme

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. októbra (TASR) - Volkswagen (VW) môže v budúcnosti vyrábať model Passat na Slovensku namiesto Turecka. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa koncern nakoniec môže rozhodnúť, že Passat sa bude vyrábať na Slovensku. Volkswagen totiž pozastavil investíciu v Turecku z dôvodu tureckej vojenskej operácie na severe Sýrie, ktorá vyvolala medzinárodnú kritiku.Jednou z alternatív, o ktorej sa diskutuje v rámci koncernu, je presun produkcie Passatu do bratislavského závodu, povedali pre týždenník Automobilwoche zdroje oboznámené so záležitosťou." píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla spoločnosť Volkswagen Slovakia.