Vodiči v Bratislave hlásia kolóny a nehody

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vodiči jazdiaci v Bratislave a jej okolí hlásia momentálne viacero nehôd a tvorbu kolón, a to najmä na bratislavskom diaľničnom obchvate. Šoféri sa miestami zdržia od desiatich do 35 minút.Zelená vlna RTVS informuje o nehode v Bratislave na diaľnici D1 za výjazdom Gagarinova smerom na Prístavný most. Vodiči sa tam zdržia zhruba 35 minút. Blokovaný je jeden pruh. Za Zlatými pieskami na D1 smerom na Prístavný most hlásia vodiči zdržanie 25 minút. Kolóna sa tvorí aj na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Malaciek, a to v dôsledku prác na ceste. Zdržanie je tam zhruba 20 minút. Zhustená premávka je aj na výjazde z Bratislavy smerom do Ivanky pri Dunaji. Vodiči sa tam zdržia asi 15 minút.Stella centrum hlási kolóny na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere od centra. Taktiež aj na Hradskej v smere do Vrakune a na Račianskej v smere z mesta. Vodiči sa tam zdržia 15 až 20 minút.