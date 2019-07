Volkswagen Slovakia zastaví na dva týždne výrobu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – V nasledujúcich dvoch týždňoch sa v automobilke Volkswagen Slovakia zastavia výrobné linky. Tisícky zamestnancov budú čerpať celozávodnú dovolenku. Výroba vozidiel bude opätovne spustená do plnej prevádzky v pondelok 29. júla 2019. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.V bratislavskom závode a stupavskej nástrojárni Volkswagen Slovakia bude tohtoročná letná celozávodná dovolenka od pondelka 15. júla do nedele 28. júla 2019. Výroba komponentov v Martine sa zastaví od 22. júla do 4. augusta 2019. Časť výroby v martinskom závode zostane podľa hovorkyne z technických dôvodov v prevádzke.priblížila. Významnú časť zamestnancov v nasadení podľa jej slov tvoria pracovníci údržby, ktorí sa pravidelne počas odstávky výroby venujú údržbe a kontrole výrobných zariadení, automatizačnej techniky a robotov. Ďalší zamestnanci sa starajú o ochranu závodu či zásobovanie energiami. Ako dodala, neodkladné povinnosti majú tiež zamestnanci z útvaru plánovania, nákupu či financií.skonštatovala Kovarovič Makayová s tým, že naplánované sú tiež úpravy infraštruktúry, dobudovanie nabíjacích staníc či sanácia autobusových zastávok pri najnovšej bráne do závodu.