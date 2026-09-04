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04. septembra 2026
Volkswagen spúšťa veľkú transformáciu, štyri nemecké závody sú v ohrození
Štyri závody v Nemecku nemajú zabezpečenú ďalšiu výrobu, nástupca Audi Q4 e-tron by mohol smerovať do Bratislavy. Dozorná rada automobilového koncernu
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4.9.2026 (SITA.sk) - Štyri závody v Nemecku nemajú zabezpečenú ďalšiu výrobu, nástupca Audi Q4 e-tron by mohol smerovať do Bratislavy.
Dozorná rada automobilového koncernu Volkswagen jednomyseľne schválila rozsiahly Zukunftsplan 2030, ktorý počíta so zrušením približne 50-tisíc pracovných miest, výrazným zoštíhlením modelovej ponuky a ďalším znižovaním výrobných kapacít v Európe, informoval denník Handelsblatt.
Koncern označil plán za „strategicky najhlbší transformačný program v histórii Volkswagen Group“.
V Európe má Volkswagen v súčasnosti nadbytočnú výrobnú kapacitu približne 500-tisíc vozidiel ročne.
Pre závody Emden, Zwickau, Hannover a Neckarsulm zároveň nie je od rokov 2031 až 2034 zabezpečený konkurencieschopný následný výrobný program. Volkswagen preto preverí aj možnosti ich alternatívneho využitia.
„Zukunftsplan 2030 vytvára predpoklady na to, aby boli Volkswagen Group a jej značky výkonnejšie, konkurencieschopnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť,“ uviedol koncern.
Do konca júna 2027 má Volkswagen pripraviť novú koncepciu konkurencieschopnej výrobnej siete v Európe.
Do roku 2035 chce zároveň zredukovať modelovú ponuku približne o polovicu a počet ponúkaných variantov až o 75 percent. Portfólio majetkových účastí a ďalších podnikateľských aktivít sa má zmenšiť približne o tretinu.
„Je to silný signál pre budúcnosť koncernu Volkswagen,“ vyhlásil šéf skupiny Oliver Blume. Koncern pritom plánuje v najbližších rokoch investovať trojcifernú sumu v miliardách eur do nových produktov a technológií.
Pre Volkswagen Slovakia môže byť významné budúce prerozdelenie výrobných programov.
Podľa predchádzajúcej informácie Handelsblattu získanej z interného materiálu koncernu sa počíta s možnosťou presunu nástupcu elektrického Audi Q4 e-tron zo Zwickau do Bratislavy. Volkswagen však tento konkrétny presun zatiaľ oficiálne nepotvrdil.
Odbory zdôrazňujú, že schválenie plánu automaticky neznamená zatvorenie štyroch ohrozených závodov. „Žiadny závod nebol odpísaný a o zatvorení žiadneho závodu sa nerozhodlo,“ uviedli odborový zväz IG Metall a podniková rada
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen spúšťa veľkú transformáciu, štyri nemecké závody sú v ohrození © SITA Všetky práva vyhradené.
Dozorná rada automobilového koncernu Volkswagen jednomyseľne schválila rozsiahly Zukunftsplan 2030, ktorý počíta so zrušením približne 50-tisíc pracovných miest, výrazným zoštíhlením modelovej ponuky a ďalším znižovaním výrobných kapacít v Európe, informoval denník Handelsblatt.
Koncern označil plán za „strategicky najhlbší transformačný program v histórii Volkswagen Group“.
Pol milióna áut na sklade
V Európe má Volkswagen v súčasnosti nadbytočnú výrobnú kapacitu približne 500-tisíc vozidiel ročne.
Pre závody Emden, Zwickau, Hannover a Neckarsulm zároveň nie je od rokov 2031 až 2034 zabezpečený konkurencieschopný následný výrobný program. Volkswagen preto preverí aj možnosti ich alternatívneho využitia.
„Zukunftsplan 2030 vytvára predpoklady na to, aby boli Volkswagen Group a jej značky výkonnejšie, konkurencieschopnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť,“ uviedol koncern.
Menej modelov
Do konca júna 2027 má Volkswagen pripraviť novú koncepciu konkurencieschopnej výrobnej siete v Európe.
Do roku 2035 chce zároveň zredukovať modelovú ponuku približne o polovicu a počet ponúkaných variantov až o 75 percent. Portfólio majetkových účastí a ďalších podnikateľských aktivít sa má zmenšiť približne o tretinu.
„Je to silný signál pre budúcnosť koncernu Volkswagen,“ vyhlásil šéf skupiny Oliver Blume. Koncern pritom plánuje v najbližších rokoch investovať trojcifernú sumu v miliardách eur do nových produktov a technológií.
V hre je aj Bratislava
Pre Volkswagen Slovakia môže byť významné budúce prerozdelenie výrobných programov.
Podľa predchádzajúcej informácie Handelsblattu získanej z interného materiálu koncernu sa počíta s možnosťou presunu nástupcu elektrického Audi Q4 e-tron zo Zwickau do Bratislavy. Volkswagen však tento konkrétny presun zatiaľ oficiálne nepotvrdil.
Nič nie je isté
Odbory zdôrazňujú, že schválenie plánu automaticky neznamená zatvorenie štyroch ohrozených závodov. „Žiadny závod nebol odpísaný a o zatvorení žiadneho závodu sa nerozhodlo,“ uviedli odborový zväz IG Metall a podniková rada
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen spúšťa veľkú transformáciu, štyri nemecké závody sú v ohrození © SITA Všetky práva vyhradené.
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