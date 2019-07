Volkswagen zvýšil prevádzkový zisk v 1. polroku o vyše desatinu

Autá značky Volkswagen čakajú na export v prístave v meste Emden. Foto: TASR Foto: TASR

Wolfsburg 25. júla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen oznámila za 1. polrok rast prevádzkového zisku o vyše desatinu. Prispeli k tomu výsledky za 2. kvartál, v ktorom zisk vzrástol takmer o 30 %. Podpísal sa pod to vyšší dopyt po autách rovnomennej značky VW, ale aj značiek Porsche či Škoda. Tie pomohli vykompenzovať pokles predaja vozidiel značky Audi.Automobilka informovala, že prevádzkový zisk dosiahol za 2. kvartál 5,13 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 29,9 %. Okrem zvýšeného dopytu po niektorých značkách firme pomohol aj fakt, že výsledky za 2. kvartál predchádzajúceho roka ovplyvnili vyššie náklady súvisiace s emisnou kauzou.Za celý 1. polrok dosiahol prevádzkový zisk 9 miliárd eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 10,3 %. Bez započítania mimoriadnych položiek sa prevádzkový zisk zvýšil približne o 2 % na 10 miliárd eur.Tržby dosiahli 125,2 miliardy eur. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená rast o 4,9 %.Spoločnosť zároveň zopakovala, že objem predaja by mal tento rok prekonať dodávky za minulý rok, aj keď podmienky na trhu sú naďalej zložité. Čo sa týka tržieb, firma očakáva, že v porovnaní s rokom 2018 vzrastú približne o 5 %.