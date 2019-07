Výrobca elektroáut Tesla oznámil vyššiu stratu, než sa čakalo

Tesla Foto: Autonomous Vehicles Summit Foto: Autonomous Vehicles Summit

New York 25. júla (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal za 2. štvrťrok nečakane vysokú stratu, a to aj napriek tomu, že za dané obdobie vykázal rekordné dodávky. Navyše, aj výsledky v oblasti tržieb boli horšie, než analytici predpokladali.Tesla oznámila, že za 2. kvartál zaznamenala stratu vo výške 408 miliónov USD (366,25 milióna eur). Čiastočným dôvodom sú vysoké náklady. Analytici so stratou počítali, očakávali však, že bude podstatne nižšia. Upravená strata na akciu mala podľa odhadov analytikov dosiahnuť 40 centov, reálne však dosiahla 1,12 USD.Produkcia a dodávky však zaznamenali rekord. Ako Tesla informovala, v 2. kvartáli vyrobila rekordných 87.048 vozidiel a zákazníkom v rovnakom období dodala 95.356 vozidiel. Aj čo sa týka kľúčového sedanu Model 3, dodávky zaznamenali rekord, keď firma zákazníkom dodala 77.634 áut.Tržby síce výrazne vzrástli, zaostali však za odhadmi trhov. Ako informovala agentúra Reuters, dosiahli 6,35 miliardy USD oproti 4 miliardám USD v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom očakávali ich rast na 6,41 miliardy USD.Po oznámení vyššej než očakávanej straty Tesla opätovne posunula termín, čo sa týka vykázania zisku. Spoločnosť pôvodne uvádzala, že zisk dosiahne už v 3. štvrťroku roka 2018, potom však termín niekoľkokrát posunula. Urobila tak aj teraz. Jej šéf Elon Musk najnovšie očakáva, že firma zaznamená zisk v poslednom kvartáli tohto roka, pričom v súčasnom by mala vykázať nulový rast.(1 EUR = 1,1140 USD)