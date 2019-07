Volvo zvolá do servisov viac ako milión áut pre problémy s motorom

Na snímke stánok automobilky Volvo. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štokholm 21. júla (TASR) - Švédska automobilka Volvo plánuje zvolať do servisov po celom svete viac než milión vozidiel pre možné problémy s motorom. Ako uviedol hovorca automobilky, v najhoršom možnom prípade by mohlo dôjsť k vznieteniu motora.Podľa švédskej verejnoprávnej televízie SVT sa problém týka modelov so štvorvalcovými naftovými motormi, ktoré boli vyrobené v rokoch 2014 až 2019. To zahŕňa modely V40, V60, V70, S80, XC60 a XC90. Ako však hovorca dodal, čo sa týka spomínaných rizík, firma zatiaľ nezaznamenala žiadne sťažnosti zákazníkov.Informácia o zvolávaní áut do servisov je pre Volvo druhou nepríjemnou správou v priebehu pár dní. Vo štvrtok (18. 7.) automobilka oznámila za 2. štvrťrok prudký pokles zisku, napriek tomu, že tržby zaznamenali rast. Firma uviedla, že jej prevádzkový zisk za tri mesiace do konca júna klesol o vyše 38 % na 2,6 miliardy SEK (247,16 milióna eur). Tržby pritom vzrástli o 1,8 % na 67,2 miliardy SEK.(1 EUR = 10,5195 SEK)