Zelenskyj si želá za premiéra profesionálneho ekonóma

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje médiám po príchode vo volebnej miestnost počas predčasných parlamentných volieb v ukrajinskom Kyjeve 21. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce mať po parlamentných voľbách na poste predsedu vlády ekonomického experta. Povedal to v nedeľu po odovzdaní svojho hlasu v Kyjeve, informovala agentúra DPA.povedal Zelenskyj.Odmietol zároveň koalíciu so zástupcami doterajšej vlády. Podľa vlastných slov si želá, pričom už viedol prieskumné rozhovory s potenciálnymi kandidátmi - a teraz čaká na výsledok volieb.O priazeň približne 30 miliónov voličov sa uchádza 22 politických strán. Zelenského strana Sluha národa môže podľa prieskumov rátať s jasným víťazstvom, na väčšinu v Najvyššej rade však bude pravdepodobne potrebovať koaličného partnera.Analytici podľa DPA očakávajú, že do ukrajinského parlamentu sa podobne ako pred piatimi rokmi dostane možno až 70 percent nových, neskúsených a mladých poslancov. Na priebeh volieb dohliada okolo 1700 medzinárodných pozorovateľov. O bezpečnosť sa stará vyše 130.000 policajtov.