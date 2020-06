Volzová nesie vinu za celú kauzu Gamatex, vyhlásila Ruskova žena pred súdom

Niečo chystala poza chrbát

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalá manželka exšéfa TV Markíza Pavla Ruska Viera Rusková vypovedala vo štvrtok pred senátom Okresného súdu Bratislava II v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Volzovej.Vo svojej výpovedi uviedla, že niekedy pred jeseňou 1997 dostali s vtedajším manželom od viacerých osôb informáciu, že jeho vtedajšia obchodná partnerka v spoločnosti Markíza - Slovakia Volzová „niečo poza chrbát chystá”.Takéto informácie im poskytla napríklad herečka Zita Furková. Podľa Ruskovej následne dostali informácie od vtedajšej poradkyne predsedu vlády Anny Nagyovej, že sa pripravuje Ruskova diskreditácia. Dokonca sa podľa nej spomínala aj jeho likvidácia.Rusko si preto prostredníctvom podnikateľa Jána Kováčika dohodol schôdzku s Mikulášom Černákom . Cieľom bolo zistiť, či niekto zadal požiadavku odstrániť ho. Rusková to vysvetlila tým, že v druhej polovici deväťdesiatych rokov na Slovensku riadne nefungovala polícia ani tajná služba.Rusková tiež zopakovala tvrdenie svojho exmanžela, že likvidácia Volzovej by pre neho nemala žiadny majetkový prospech, keďže Volzová mala podiel len v licencovanej spoločnosti Markíza - Slovakia a nie v Slovenskej televíznej spoločnosti, ktorá bola držiteľkou vysielacej licencie.Navyše zmenu vo vlastníckej štruktúry spoločnosti by podľa nej musela odobriť licenčná rada, pred ktorou by musela Volzová vystúpiť. Rusková tiež vo štvrtok pred súdom povedala, že Volzová podľa nej svojim postupom nesie vinu za celú kauzu Gamatex a spor o Markízu v roku 1998, keď sa televíziu snažil ovládnuť podnikateľ Marian K.V prípade údajnej objednávky vraždy Sylvie Klaus Volzovej čelia obžalobe bývalý riaditeľ televízie Markíza a obchodný partner Volzovej Rusko a tiež odsúdení členovia podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan Róbert Lališ . Z bezpečnostných dôvodov sa pojednávania v tejto veci uskutočňujú v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestov odňatia slobody.Podľa obžaloby Rusko v roku 1997 navštívil Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza - Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.Vo svojej výpovedi pred súdom v máji minulého roku pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza - Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Pavla R. prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ, zvaný Kýbel.Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.Rusko bol spolu s podnikateľom Marianom K. vo februári tohto roku neprávoplatne odsúdený v kauze televíznych zmeniek Špecializovaným trestným súdom na 19 rokov väzenia.