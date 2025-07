Von der Leyenová a Trump diskutovali o európsko-americkom obchode

7.7.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump mali „dobrú výmenu názorov“ o obchode. Uviedla to EK v pondelok v čase, keď sa Brusel snaží dosiahnuť dohodu, ktorá by zabránila novým clám.Hovorca Komisie Stefan De Keersmaecker novinárom povedal, že Von der Leyenová a Trump telefonicky hovorili v nedeľu. Dodal, že na všetkých úrovniach sa „pracuje“ na dosiahnutí dohody.„Sme úplne pripravení dosiahnuť do stredy rámcovú dohodu a pracujeme na tom zo všetkých síl,“ vyjadril sa hovorca EK pre obchod Olof Gill.