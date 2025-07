Ministerstvo vnútra zverejnilo materiály k návrhu zákona o lobingu, majú byť základom pre vecnú diskusiu a odborné pripomienky

Verejne prístupné sú viaceré informácie

7.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej webovej stránke špeciálnu rubriku, v ktorej sprístupnilo informácie k pripravovanému zákonu o lobingu . Ako rezort informoval, materiály majú slúžiť ako základ pre ďalšiu vecnú diskusiu a odborné pripomienky."Začína nová úroveň komunikácie o mimoriadne dôležitej legislatíve. Pokračujeme v tom, čo sme avizovali na dvoch okrúhlych stoloch, pokračujeme v snahe, aby pripravovaný zákon bol sprevádzaný vecnou diskusiou,” povedal v tejto súvislosti štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák Ako ďalej uviedol, v špeciálnej rubrike na webovej stránke www.minv.sk/?lobing sú verejne prístupné viaceré informácie, ako ideový zámer zákona o lobingu, prezentácia o technických aspektoch legislatívy, ako aj analýza, ktorá sa venuje regulácii lobingu v 40 štátoch a pochádza z dielne Parlamentného inštitútu Národnej rady SR."Aj na základe uverejnených informácií očakávame vecnú diskusiu s predstaviteľmi štátu, reprezentáciou sociálno-ekonomických partnerov a tiež zástupcami mimovládneho sektora. Zároveň chcem zdôrazniť, že pripravovaná legislatíva bude predmetom štandardného legislatívneho konania, čomu výrazne pomáhajú aj doterajšie aktivity,” doplnil Kaliňák.Slovensko na základe požiadaviek Európskej komisie musí prijať zákon regulujúci lobing. Ako v tejto súvislosti ešte koncom júna povedal predseda parlamentu Richard Raši , pri jeho tvorbe predkladatelia využijú aj analýzu, ktorú vypracoval Parlamentný inštitút. Konečnú verziu zákona by do parlamentu malo predložiť ministerstvo vnútra."Je to právna analýza existujúcej regulácie lobingu zo 40 štátov," povedal Raši. Doplnil, že týmto spôsobom môže SR efektívne využiť skúsenosti a poznatky zo zahraničia. "V Nemecku sa takýto zákon tvoril 20 rokov a stále sa opravuje," dodal šéf parlamentu.Podľa ministra školstva Tomáša Druckera nemá byť účelom zákona "naháňanie nepriateľa", napríklad v podobe mimovládnych organizácií. "Tento zákon nemá slúžiť ako stigmatizačný, nemá vytvárať administratívne bariéry," vyhlási koncom júna Drucker. Zároveň skonštatoval, že by malo ísť o štandardný príspevok k transparentnosti.Zákon by mal podľa predkladateľov definovať "čo je lobing", a tiež pojmy "verejná kontrola", "občianska participácia", alebo "štandardné pripomienkovanie". Právny predpis by sa mohol dostať do medzirezortného pripomienkového konania na jeseň.