Von der Leyenová: Británia bude po októbri potrebovať kandidáta do EK

Dezignovaná predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 24. októbra (TASR) - Dezignovaná predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že ak Británia zostane členom Európskej únie po 31. októbri, na kedy je stanovený jej odchod z Únie, bude musieť do EK navrhnúť svojho kandidáta. Informovala o tom agentúra Reuters.povedala von der Leyenová počas návštevy fínskej metropoly Hielsinki.Británia svojho kandidáta do EK na rozdiel od ostatných 27 členských štátov EÚ nenavrhla, pretože britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že krajina odíde z EÚ 31. októbra a 1. novembra už nebude jej členom.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu však Johnsona donútili požiadať Brusel o ďalší odklad brexitu, čím sa podľa agentúry Reuters znovu vrátila do hry otázka nominácie britského eurokomisára.Von der Leyenová tiež povedala, že musí EÚ zvážiť, či Británii povolenie na odklad brexitu udelí, avšak podľa nej sú rozhovory na dobrej ceste a ide len o to, aký dlhý odklad bude.