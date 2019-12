Von der Leyenová: Európa chce byť do roku 2050 klimaticky neutrálna

Na snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Brusel 2. decembra (TASR) - Cieľom Európskej únie je, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. To je hlavný odkaz, ktorý predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predniesla v mene EÚ v pondelok v Madride v rámci úvodného ceremoniálu konferencie OSN o zmene klímy (COP25).Von der Leyenová v svoj prvý úradný deň ako šéfka exekutívy EÚ pripomenula, že už o desať dní Európska komisia predstaví tzv. Európsku ekologickú dohodu. Stane sa tak 11. decembra na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli.," uviedla von der Leyenová v Madride.Podľa jej slov ide o program, ktorý má tri hlavné body: novú stratégiu rastu, merateľný legislatívny účinok a prospech pre všetkých.Vysvetlila, že cieľom Európskej ekologickej dohody je znížiť skleníkové emisie a vytvoriť pracovné miesta. Na to sú potrebné investície do výskumu, inovácií a ekologických technológií. Európska komisia má preto v pláne predložiť Investičný plán pre trvalo udržateľnú Európu, ktorý v období nasledujúceho desaťročia podporí investície vo výške jedného bilióna eur.V druhej rovine pôjde o legislatívne opatrenia. Už v marci 2020 chce EK predstaviť vôbec prvý celoeurópsky zákon o klíme, ktorý nezvratne zmení prechod na klimatickú neutralitu. Zákon má zahŕňať rozšírenie obchodovania s emisiami na všetky sektory, čistú, dostupnú a bezpečnú energiu a podporu obehového hospodárstva a biodiverzity.Cieľom postupného prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku je - do tretice - snaha zaistiť, aby z toho mali prospech všetci. Von der Leyenová uviedla, že bude vytvorený tzv. Fond pre spravodlivý prechod, ktorý pomôže tým, čo prinesú najväčšie obete. Spresnila, že uvedený fond bude využívať verejné i súkromné peniaze, a to aj s pomocou Európskej investičnej banky (EIB), ktorá sa zaviazala, že sa stane európskou "klimatickou bankou".Predstavitelia Európskej komisie sa v Madride zúčastnia 2.-13. decembra na viacerých podujatiach konferencie COP25. Počas druhého týždňa COP25 bude delegáciu EK viesť jej výkonný podpredseda pre európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans.V mene fínskeho predsedníctva v Rade EÚ bude vystupovať fínska ministerka životného prostredia a zmeny klímy Krista Mikkonenová. Do Madridu vycestujú aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, výkonný podpredseda EK pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis, eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius i eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.Počas COP25 bude pavilón EÚ v konferenčnom centre hostiť viac ako 100 podujatí spojených s tematikou klimatickej konferencie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)