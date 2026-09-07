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07. septembra 2026

Von der Leyenová: O budúcnosti Grónska môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia a Dánsko


Tagy: americko-dánske vzťahy Grónsko

Predsedníčka Európskej komisie zdôraznila územnú celistvosť Grónska po predchádzajúcich nárokoch Washingtonu. O budúcnosti Grónska ...



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denmark_greenland_eu_76498 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie zdôraznila územnú celistvosť Grónska po predchádzajúcich nárokoch Washingtonu.


O budúcnosti Grónska majú rozhodovať výlučne obyvatelia tohto arktického ostrova a Dánsko, vyhlásila v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Zároveň oznámila nový investičný balík Európskej únie (EÚ) pre Grónsko v hodnote 200 miliónov eur.

„Budúcnosť Grónska je vecou obyvateľov Grónska a Dánska. Nikoho iného,“ povedala von der Leyenová po dvojdňovej návšteve Nuuku, hlavného mesta autonómneho dánskeho územia.

Trump ustúpil


Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto roka opakovane tvrdil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko kontrolovať z dôvodov národnej bezpečnosti. Neskôr však vylúčil jeho zabratie vojenskou silou.

„Územná celistvosť, zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc sú základnými princípmi medzinárodného práva,“ zdôraznila predsedníčka EK na tlačovej konferencii spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a grónskym premiérom Jensom-Frederikom Nielsenom.

Desiatky miliónov investícií


Von der Leyenová zároveň predstavila balík partnerstva medzi EÚ a Grónskom, ktorý sa sústreďuje na tri strategické oblasti – konektivitu, čistú energiu a kritické suroviny.

„Ide o 200 miliónov eur nových investícií pre Grónsko na tento a budúci rok,“ uviedla. Nový balík doplní už skôr schválené zdvojnásobenie priamej finančnej podpory EÚ pre Grónsko a má pomôcť pri realizácii konkrétnych projektov.

Jedným z nich je rozšírenie satelitných kapacít ostrova, ktoré má zlepšiť prístup na internet najmä v severných a východných oblastiach Grónska.


Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová: O budúcnosti Grónska môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia a Dánsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-dánske vzťahy Grónsko
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