Von der Leyenová predstavila tím, rozdelenie portfólií oznámi v utorok

Na archívnej snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. septembra (TASR) - Nastávajúca predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok oficiálne potvrdila, že súhlasí s návrhom zoznamu dezignovaných komisárov, ktorý jej poskytli členské krajiny Európskej únie. Spolu s ňou bude mať 27-členné kolégium komisárov 13 žien, čím naplnila svoj zámer o rodovo vyváženej eurokomisii.Zoznam schválených mien je výsledkom série pracovných rozhovorov, ktoré v posledných týždňoch viedla von der Leyenová s každým národným nominantom na post eurokomisára.Rada EÚ (členské krajiny) musia ňou predložený zoznam prijať v súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ); následne sa zoznam zverejní v Úradnom vestníku EÚ. Von der Leyenová v utorok okolo obeda oznámi aj rozdelenie jednotlivých pracovných portfólií a predstaví aj spôsob, ako chce počas nadchádzajúceho päťročného obdobia zreorganizovať prácu budúcej Európskej komisie.Kým sa nová exekutíva EÚ pustí 1. novembra 2019 do práce, musí ešte ako celok získať súhlas Európskeho parlamentu. To znamená, že všetci budúci eurokomisári - vrátane von der Leyenovej, ako aj vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a podpredsedu EK Josepa Borrella - musia prejsť sériou vypočúvaní pred členmi príslušných parlamentných výborov. V prípade získania súhlasu europarlamentu Európska rada (šéfovia vlád a štátov) na októbrovom summite EÚ oficiálne vymenuje novú Európsku komisiu.Podľa zoznamu von der Leyenovej bude mať nová exekutíva EÚ nasledovnú podobu (zoznam podľa poradia členských krajín): Didier Reynders (Belgicko), Marija Gabrielová (Bulharsko), Stella Kyriakidisová (Cyprus), Věra Jourová (Česko), Margrethe Vestagerová (Dánsko), Kadri Simsonová (Estónsko), Jutta Urplainenová (Fínsko), Sylvie Goulardová (Francúzsko), Margaritis Schinas (Grécko), Frans Timmermans (Holandsko), Dubravka Šuicová (Chorvátsko), Phil Hogan (Írsko), Virginijus Sinkevičius (Litva), Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), Nicolas Schmit (Luxembursko), László Trócsányi (Maďarsko), Helena Dalliová (Malta), Ursula von der Leyenová (Nemecko), Janusz Wojciechowski (Poľsko), Elisa Ferreirová (Portugalsko), Johannes Hahn (Rakúsko), Rovana Plumbová (Rumunsko), Maroš Šefčovič (Slovensko), Janez Lenarčič (Slovinsko), Josep Borrell (Španielsko), Ylva Johanssonová (Švédsko) a Paolo Gentiloni (Taliansko).Veľká Británia listom z 23. augusta informovala, že vzhľadom na to, že sa 1. októbra 2019 chystá opustiť Európsku úniu, svojho komisára pre novú exekutívu Únie už nenavrhne.