Von der Leyenová sa blíži k rodovo vyváženej eurokomisii

Brusel 28. augusta (TASR) - Predsedníčka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v stredu priblížila svojmu cieľu vytvoriť rodovo vyváženú exekutívu Európskej únie. V ústrety jej vyšla aj francúzska vláda, ktorá za eurokomisárku navrhla námestníčku guvernéra francúzskej centrálnej banky a bývalú poslankyňu Európskeho parlamentu (EP) Sylvie Goulardovú (54).S Goulardovou má von der Leyenová - vrátane seba samej - už 12 žien, ktoré majú tvoriť súčasť 27-členného kolégia komisárov, ktoré bude tvoriť legislatívu EÚ v období 2019 - 2024. Poslednou krajinou, ktorá ešte nenavrhla svojho nominanta za eurokomisára, je Taliansko, kde sa rodí podoba novej vlády, tam sú však v hre iba mužskí kandidáti, čo nevylepší von der LeyenovejSituáciu môže mierne vylepšiť sama, ak sa rozhodne, že z dvojnásobnej mužsko-ženskej ponuky rumunskej vlády do eurokomisie priberie europoslankyňu a dvojnásobnú ministerku Rovanu Plumbovú - na úkor mužského nominanta Dana Nicu, ktorý je rovnako ako Plumbová členom rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) a má rovnakú ministerskú skúsenosť a tiež je členom europarlamentu.V prípade, že budúca šéfka EK uprednostní Plumbovú, zloženie 27-členného zboru eurokomisárov bude mať podobu 14 mužov a 13 žien, čo už dáva možnosť hovoriť o. A von der Leyenová už od prvých dní svojho úradovania, ktoré sa začne 1. novembra, bude môcť hovoriť, že si stojí za slovom o rovnakej možnosti pre ženy, ktoré okrem iného dala aj poslancom Európskeho parlamentu.Ženská podobu budúcej eurokomisie - v prípade, že jej dezignovaná šéfka schváli všetkých národných nominantov - by mala mať nasledovnú podobu: Ursula von der Leyenová (Nemecko) ako šéfka EK, potom (v abecednom poradí štátov) Marija Gabrielová (Bulharsko), Stella Kyriakidisová (Cyprus), Věra Jourová (Česká republika), Margrethe Vestagerová (Dánsko), Kadri Simsonová (Estónsko), Jutta Urpilainenová (Fínsko), Sylvie Goulardová (Francúzsko), Dubravka Šuicová (Chorvátsko), Helena Dalliová (Malta), Elisa Ferreirová (Portugalsko), Ylva Johanssonová (Švédsko) a v hre je aj meno Rovany Plumbovej (Rumunsko).Von der Leyenová má v priebehu tohto týždňa na programe pohovory so všetkými kandidátmi na eurokomisárov, koľkí z nich budú úspešní, sa ukáže až koncom týždňa, už teraz však možno povedať, že pôjde o exekutívu EÚ s historicky najvyšším počtom žien v jej zložení.(spravodajca TASR Jaromír Novak)