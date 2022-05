Von der Leyenová verí, že EÚ schváli nový balík sankcií voči Rusku. Ideme dobrým smerom, vyhlásila

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová verí, že Európska únia schváli nový balík sankcií voči Rusku."Som presvedčená, že schvaľovanie tohto balíka bude úspešné. Ak to potrvá o deň dlhšie, tak to potrvá o deň dlhšie, ale ideme dobrým smerom," povedala v piatok šéfka EK. Informuje o tom portál news.sky.com. Von der Leyenová sa takto vyjadrila po tom, ako maďarský premiér vyhlásil, že nové opatrenia odmieta. Viktor Orbán povedal, že terajší návrh Európskej komisie na zákaz dovozu ruskej ropy by znamenal zhodenie „atómovej bomby“ na maďarskú ekonomiku. Dodal, že Maďarsko je pripravené rokovať, ak uvidí nový návrh, ktorý bude vyhovovať záujmom jeho krajiny.