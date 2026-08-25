Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Vondroušová sa proti štvorročnému zákazu za doping odvolala. Nechcela dopadnúť ako Kvitová


Tagy: WTA Tour

Bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová bojuje o zrušenie trestu za odmietnutie dopingovej kontroly. Wimbledonská víťazka z roku 2023 česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala na ...



Zdieľať
vondrousova 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová bojuje o zrušenie trestu za odmietnutie dopingovej kontroly.


Wimbledonská víťazka z roku 2023 česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) proti štvorročnému zákazu činnosti za doping. Potvrdili to zástupcovia organizácie zo švajčiarskeho Lausanne.

Medzinárodné tenisové inštitúcie informovali, že Vondroušová podala odvolanie proti rozhodnutiu Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA), ktorá jej uložila trest po tom, čo v decembri 2025 odmietla podstúpiť mimosúťažnú kontrolu. Dátum konania pojednávania ešte nebol stanovený, pričom po podaní odvolania to zvyčajne trvá niekoľko mesiacov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pojednávanie sa uskutoční za zatvorenými dverami, pokiaľ o verejný priebeh nepožiada samotná Vondroušová, čo je však v praxi veľmi zriedkavé. Konečný verdikt by mal byť známy o niekoľko mesiacov neskôr.

Podľa ITIA česká tenistka neotvorila dvere antidopingovému kontrolórovi, čím porušila pravidlá. Jej zákaz trvá do 21. júna 2030. Od januára chýba na okruhu WTA a v rebríčku klesla z prvej päťdesiatky na 153. miesto.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Športovkyňa sa proti zákazu ohradila a v apríli vysvetlila, že mala strach, keď kontrolór zazvonil na dvere bez patričnej identifikácie a dodržania protokolu.

"Bolo to pre mňa desivé, keďže hráči musia byť k dispozícii na kontrolu v presnom čase, ktorý majú oznámený," poznamenala Vondroušová. Nebolo to pre ňu jednoduché ani pre dramatickú skúsenosť jej krajanky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 neznámy páchateľ napadol nožom v jej dome.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"V tom momente ma strach úplne ovládol a nerozmýšľala som jasne. Po tom, čo sa stalo Petre, nikto z nás nezvykne ľahkomyseľne otvárať dvere cudzím ľuďom," priznala 27-ročná tenistka.

Nedávno nezávislý tribunál konštatoval, že Vondroušová neposkytla žiadne presvedčivé dôvody na odmietnutie dopingovej kontroly a prízvukoval, že 10 minút po incidente vyviedla psa na prechádzku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Je to veľmi nešťastný prípad, keď sa hráčka v stave stresu a úzkosti rozhodla odmietnuť dopingovú kontrolu, čo malo závažné dôsledky," uviedol tribunál.

Americká trojka svetového rebríčka Jessica Pegulová označila zákaz pre Vondroušovú za "prísny" a upozornila na neprimerané rozdiely v trestoch v porovnaní s Talianom Jannikom Sinnerom a Poľkou Igou Swiatekovou. "Myslím si, že takéto odsúdenie nie je férové a je veľmi tvrdé," povedala Pegulovú v júni počas Wimbledonu.

https://www.instagram.com/p/DC6s5zIgSNH


Sinner si po dohode so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) odpykal trojmesačný dištanc v roku 2024 za užitie anabolického steroidu klostebolu, no nezistila sa jeho vina. Swiateková dostala len mesačný trest za pozitívny nález zakázanej látky v roku 2024.

Vondroušova bola doteraz najvyššie na 6. mieste rebríčka WTA dva mesiace po triumfe na Wimbledone a medzi jej ďalšie úspechy patrí finále Roland Garros 2019 a striebro vo dvojhre žien na OH v Tokiu, ktoré sa konali v lete 2021.


Zdroj: SITA.sk - Vondroušová sa proti štvorročnému zákazu za doping odvolala. Nechcela dopadnúť ako Kvitová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Viacerí niekdajší reprezentanti Francúzska volajú po zmene vo vedení FIFA
<< predchádzajúci článok
Eto’o sa postavil na podporu šéfa FIFA Infantina a vyzval k nej aj ďalšie africké krajiny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 