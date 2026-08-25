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25. augusta 2026
Vondroušová sa proti štvorročnému zákazu za doping odvolala. Nechcela dopadnúť ako Kvitová
Tagy: WTA Tour
Bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová bojuje o zrušenie trestu za odmietnutie dopingovej kontroly. Wimbledonská víťazka z roku 2023 česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala na ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová bojuje o zrušenie trestu za odmietnutie dopingovej kontroly.
Wimbledonská víťazka z roku 2023 česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) proti štvorročnému zákazu činnosti za doping. Potvrdili to zástupcovia organizácie zo švajčiarskeho Lausanne.
Medzinárodné tenisové inštitúcie informovali, že Vondroušová podala odvolanie proti rozhodnutiu Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA), ktorá jej uložila trest po tom, čo v decembri 2025 odmietla podstúpiť mimosúťažnú kontrolu. Dátum konania pojednávania ešte nebol stanovený, pričom po podaní odvolania to zvyčajne trvá niekoľko mesiacov.
Pojednávanie sa uskutoční za zatvorenými dverami, pokiaľ o verejný priebeh nepožiada samotná Vondroušová, čo je však v praxi veľmi zriedkavé. Konečný verdikt by mal byť známy o niekoľko mesiacov neskôr.
Podľa ITIA česká tenistka neotvorila dvere antidopingovému kontrolórovi, čím porušila pravidlá. Jej zákaz trvá do 21. júna 2030. Od januára chýba na okruhu WTA a v rebríčku klesla z prvej päťdesiatky na 153. miesto.
Športovkyňa sa proti zákazu ohradila a v apríli vysvetlila, že mala strach, keď kontrolór zazvonil na dvere bez patričnej identifikácie a dodržania protokolu.
"Bolo to pre mňa desivé, keďže hráči musia byť k dispozícii na kontrolu v presnom čase, ktorý majú oznámený," poznamenala Vondroušová. Nebolo to pre ňu jednoduché ani pre dramatickú skúsenosť jej krajanky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 neznámy páchateľ napadol nožom v jej dome.
"V tom momente ma strach úplne ovládol a nerozmýšľala som jasne. Po tom, čo sa stalo Petre, nikto z nás nezvykne ľahkomyseľne otvárať dvere cudzím ľuďom," priznala 27-ročná tenistka.
Nedávno nezávislý tribunál konštatoval, že Vondroušová neposkytla žiadne presvedčivé dôvody na odmietnutie dopingovej kontroly a prízvukoval, že 10 minút po incidente vyviedla psa na prechádzku.
"Je to veľmi nešťastný prípad, keď sa hráčka v stave stresu a úzkosti rozhodla odmietnuť dopingovú kontrolu, čo malo závažné dôsledky," uviedol tribunál.
Americká trojka svetového rebríčka Jessica Pegulová označila zákaz pre Vondroušovú za "prísny" a upozornila na neprimerané rozdiely v trestoch v porovnaní s Talianom Jannikom Sinnerom a Poľkou Igou Swiatekovou. "Myslím si, že takéto odsúdenie nie je férové a je veľmi tvrdé," povedala Pegulovú v júni počas Wimbledonu.
Sinner si po dohode so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) odpykal trojmesačný dištanc v roku 2024 za užitie anabolického steroidu klostebolu, no nezistila sa jeho vina. Swiateková dostala len mesačný trest za pozitívny nález zakázanej látky v roku 2024.
Vondroušova bola doteraz najvyššie na 6. mieste rebríčka WTA dva mesiace po triumfe na Wimbledone a medzi jej ďalšie úspechy patrí finále Roland Garros 2019 a striebro vo dvojhre žien na OH v Tokiu, ktoré sa konali v lete 2021.
Zdroj: SITA.sk - Vondroušová sa proti štvorročnému zákazu za doping odvolala. Nechcela dopadnúť ako Kvitová © SITA Všetky práva vyhradené.
Wimbledonská víťazka z roku 2023 česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) proti štvorročnému zákazu činnosti za doping. Potvrdili to zástupcovia organizácie zo švajčiarskeho Lausanne.
Medzinárodné tenisové inštitúcie informovali, že Vondroušová podala odvolanie proti rozhodnutiu Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA), ktorá jej uložila trest po tom, čo v decembri 2025 odmietla podstúpiť mimosúťažnú kontrolu. Dátum konania pojednávania ešte nebol stanovený, pričom po podaní odvolania to zvyčajne trvá niekoľko mesiacov.
Pojednávanie sa uskutoční za zatvorenými dverami, pokiaľ o verejný priebeh nepožiada samotná Vondroušová, čo je však v praxi veľmi zriedkavé. Konečný verdikt by mal byť známy o niekoľko mesiacov neskôr.
Podľa ITIA česká tenistka neotvorila dvere antidopingovému kontrolórovi, čím porušila pravidlá. Jej zákaz trvá do 21. júna 2030. Od januára chýba na okruhu WTA a v rebríčku klesla z prvej päťdesiatky na 153. miesto.
Športovkyňa sa proti zákazu ohradila a v apríli vysvetlila, že mala strach, keď kontrolór zazvonil na dvere bez patričnej identifikácie a dodržania protokolu.
"Bolo to pre mňa desivé, keďže hráči musia byť k dispozícii na kontrolu v presnom čase, ktorý majú oznámený," poznamenala Vondroušová. Nebolo to pre ňu jednoduché ani pre dramatickú skúsenosť jej krajanky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 neznámy páchateľ napadol nožom v jej dome.
"V tom momente ma strach úplne ovládol a nerozmýšľala som jasne. Po tom, čo sa stalo Petre, nikto z nás nezvykne ľahkomyseľne otvárať dvere cudzím ľuďom," priznala 27-ročná tenistka.
Nedávno nezávislý tribunál konštatoval, že Vondroušová neposkytla žiadne presvedčivé dôvody na odmietnutie dopingovej kontroly a prízvukoval, že 10 minút po incidente vyviedla psa na prechádzku.
"Je to veľmi nešťastný prípad, keď sa hráčka v stave stresu a úzkosti rozhodla odmietnuť dopingovú kontrolu, čo malo závažné dôsledky," uviedol tribunál.
Americká trojka svetového rebríčka Jessica Pegulová označila zákaz pre Vondroušovú za "prísny" a upozornila na neprimerané rozdiely v trestoch v porovnaní s Talianom Jannikom Sinnerom a Poľkou Igou Swiatekovou. "Myslím si, že takéto odsúdenie nie je férové a je veľmi tvrdé," povedala Pegulovú v júni počas Wimbledonu.
Sinner si po dohode so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) odpykal trojmesačný dištanc v roku 2024 za užitie anabolického steroidu klostebolu, no nezistila sa jeho vina. Swiateková dostala len mesačný trest za pozitívny nález zakázanej látky v roku 2024.
Vondroušova bola doteraz najvyššie na 6. mieste rebríčka WTA dva mesiace po triumfe na Wimbledone a medzi jej ďalšie úspechy patrí finále Roland Garros 2019 a striebro vo dvojhre žien na OH v Tokiu, ktoré sa konali v lete 2021.
Zdroj: SITA.sk - Vondroušová sa proti štvorročnému zákazu za doping odvolala. Nechcela dopadnúť ako Kvitová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: WTA Tour
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