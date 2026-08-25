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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Viacerí niekdajší reprezentanti Francúzska volajú po zmene vo vedení FIFA



Bývalí hráči kritizujú vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie a požadujú návrat k jadru futbalu. Viacerí bývalí futbalisti vrátane Emmanuela Petita a Mikaela Silvestreho, vyzvali na zmenu vo ...



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cwc_chelsea_psg_soccer_12602 676x452 25.8.2026 (SITA.sk) - Bývalí hráči kritizujú vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie a požadujú návrat k jadru futbalu.


Viacerí bývalí futbalisti vrátane Emmanuela Petita a Mikaela Silvestreho, vyzvali na zmenu vo vedení Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) po neúspešnom pláne otvoriť majstrovstvá sveta súkromným investorom.

Francúzi Silvestre, Petit a Olivier Dacourt vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach uviedli, že zmena je nevyhnutná, pretože moc skreslila schopnosť súčasného vedenia rozlišovať medzi vlastnými záujmami a tým, čo je najlepšie pre futbal.

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Bývalí hráči priamo nespomenuli prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorého však skôr v rovnaký deň podporil niekdajší kamerunský reprezentant Samuel Eto'o, no kritizovali jeho vedenie.

"Máme presne rovnaké obavy ako milióny fanúšikov po celom svete. Rovnako ako oni sme sledovali, ako šport, ktorý milujeme, sa pod súčasným vedením FIFA odkláňa od svojich základných hodnôt," vyjadrili sa bývalí hráči.

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Taktiež priamo nereagovali na zákulisné rokovania vedené Infantinom o umiestnení príjmov z majstrovstiev sveta do obchodnej spoločnosti otvorenej pre súkromných investorov - plán, ktorý v lete šéf FIFA zrušil pod tlakom UEFA, AFC a CONCACAF.

Petit je majster sveta s Francúzskom z roku 1998 a tiež vyhral francúzsku a anglickú ligu s tímami AC Monaco resp. Arsenal Londýn. Silvestre je člen protirasistickej rady FIFA, päťkrát vyhral Premier League s Manchestrom United a bol súčasťou francúzskej zostavy vo finále svetového šampionátu v roku 2006.

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Napriek paľbe kritiky Infantino je rozhodnutý uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie v budúcoročných prezidentských voľbách FIFA, ktoré sa uskutočnia v marci v marockom Rabate.



Zdroj: SITA.sk - Viacerí niekdajší reprezentanti Francúzska volajú po zmene vo vedení FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.

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