Vozár:Prezident môže pri menovaní sudcov ÚS využiť netradičné riešenia

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a člen Súdnej rady SR. Foto: Archív J. Vozár Foto: Archív J. Vozár

Bratislava 9. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nemusí z za sudcov Ústavného súdu SR vymenovať presne polovicu z kandidátov, ktorých mu navrhla Národná rada (NR) SR. Pripúšťa to riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Jozef Vozár. Preje podľa jeho slov potrebné hľadať netradičné riešenia.Duchu ústavy podľa Vozára viac zodpovedá možnosť, že prezident vymenuje za sudcov menší počet kandidátov a počká si na ďalšiu voľbu. Nevylúčil však ani možnosť vymenovania viac ako štyroch kandidátov. Právnik zdôrazňuje, že parlamentná väčšina ani v opakovanej voľbe nedokázala zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta ústavných sudcov, tak ako to stanovuje ústava.Národná rada SR zvolila osem kandidátov, z ktorých má hlava štátu vybrať nových sudcov. V stredu (3. 4.) poslanci zvolili Ivana Fiačana, Petra Molnára, Rastislava Kaššáka, Ľuboša Szigetiho, Danielu Švecovú a Michala Trubana. Vo štvrtok (4. 4.) k nim pribudli Miloš Maďar a Pavol Malich. Keďže parlament nezvolil kompletný počet kandidátov (18), bude ďalšia voľba.Na ÚS SR chýba deväť sudcov, poslanci tak mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú poslať prezidentovi a ten z nich má vybrať polovicu. Na ÚS sú v súčasnosti iba štyria sudcovia z 13.Prezident Kiska deklaroval, že urobí všetko pre sfunkčnenie Ústavného súdu SR. Chce ho čím skôr doplniť, a to aj v prípade, ak parlament navolí menej ako 18 kandidátov. Hlava štátu chce zároveň čím skôr určiť predsedu súdu, aby novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová mohla zložiť sľub do rúk predsedu Ústavného súdu.