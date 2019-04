Medzinárodný menový fond:Globálna ekonomika tento rok vzrastie o 3,3 %

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) opäť znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky.Svetová ekonomika podľa MMF pokračuje v expanzii a globálna recesia nie je základným scenárom. Existuje však množstvo rizík ďalšieho ochladenia. Medzi ne patria obchodné spory, ktoré sa môžu preniesť do ďalších oblastí, ako je napríklad automobilový priemysel, a môžu spôsobiť veľké trhliny v globálnych dodávateľských reťazcoch, uviedol fond vo svojej aktuálnej svetovej ekonomike.Rast veľkých ekonomík, napríklad v eurozóne alebo Číne, môže byť slabší, než sa očakáva. Riziká týkajúce sa brexitu zostávajú zvýšené. Zhoršenie nálady na trhu môže spôsobiť rýchle sprísnenie finančných podmienok v prostredí vysokých súkromných a verejných dlhov v mnohých krajinách.MMF aktuálne počíta v tomto roku s nárastom svetovej ekonomiky o 3,3 %. Ešte v januári očakával, že tempo rastu bude o dve desatiny percentuálneho bodu vyššie. Vyhliadky pre druhý polrok 2019 sú pozitívnejšie a v roku 2020 by sa malo tempo expanzie zrýchliť na 3,6 %. Aby sa to však stalo, musela by sa napríklad vyriešiť obchodná vojna medzi USA a Čínou.MMF prognózuje po roku 2020 stabilizáciu tempa globálneho rastu na približne 3,5 %, pričom motormi by mali byť Čína a India.MMF aktuálne predpovedá pre USA v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,3 % a v roku 2020 o 1,9 % po 2,9 % vlani. Tempo expanzie eurozóny sa tento rok spomalí na 1,3 % z 1,8 % v roku 2018. NA budúci rok by sa malo opäť mierne zrýchliť na 1,5 %.MMF počíta s tým, že tempo rastu Číny bude pokračovať v spomaľovaní na 6,3 % respektíve 6,1 % v tomto a budúcom roku zo 6,6 % vlani.Japonský HDP tento rok stúpne o 1 % a v roku 2020 len o 0,5 %, po náraste o 0,8 % vlani.Rast slovenskej ekonomiky podľa MMF tento rok spomalí na 3,7 % zo 4,1 % v roku 2018. V roku 2020 by sa malo tempo expanzie ochladiť na 3,5 %.MMF varoval, že ak sa nepodarí vyriešiť obchodné spory, rast globálnej ekonomiky môže byť slabší. Ďalšími rizikami sú brexit bez dohody a prísnejšia menová politika centrálnych bánk, predovšetkým amerického Fedu.Ak sa nepodarí vyriešiť obchodné spory a colné bariéry sa ešte zvýšia, spôsobí to nárast cien importovaných medzitovarov a kapitálových tovarov, čo sa prejaví aj na konečnej cene tovarov, ktorú budú musieť platiť spotrebitelia, varoval MMF.uviedol MMF.