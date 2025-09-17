|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
17. septembra 2025
Vozidlo malo zastaviť až na zvodidlách, k nehode na ceste z Košíc na Jahodnú smerujú hasiči
Tagy: Dopravná nehoda Hasiči
Na ceste z Košíc na kopec Jahodná sa stala dopravná nehoda, na miesto smerujú hasiči. Informuje o tom
17.9.2025 (SITA.sk) - Na ceste z Košíc na kopec Jahodná sa stala dopravná nehoda, na miesto smerujú hasiči. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.
"Podľa prvotných informácií malo vozidlo po nehode zastaviť až na zvodidlách," uviedli hasiči. Na miesto smerujú s technickým vozidlom aj hasičskou ambulanciou, teda sanitným vozidlom. Na vodičov apelujú, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní.
Zdroj: SITA.sk - Vozidlo malo zastaviť až na zvodidlách, k nehode na ceste z Košíc na Jahodnú smerujú hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Hasiči
