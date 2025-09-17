Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

17. septembra 2025

Vozidlo malo zastaviť až na zvodidlách, k nehode na ceste z Košíc na Jahodnú smerujú hasiči


Na ceste z Košíc na kopec Jahodná sa stala dopravná nehoda, na miesto smerujú hasiči. Informuje o tom



17.9.2025 (SITA.sk) - Na ceste z Košíc na kopec Jahodná sa stala dopravná nehoda, na miesto smerujú hasiči. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.


"Podľa prvotných informácií malo vozidlo po nehode zastaviť až na zvodidlách," uviedli hasiči. Na miesto smerujú s technickým vozidlom aj hasičskou ambulanciou, teda sanitným vozidlom. Na vodičov apelujú, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní.

Zdroj: SITA.sk - Vozidlo malo zastaviť až na zvodidlách, k nehode na ceste z Košíc na Jahodnú smerujú hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Hasiči
