Streda 17.9.2025
Nový album, európske turné a koncert v Bratislave: HAUSER chystá nezabudnuteľný večer!
Svetoznámy violončelista HAUSER práve vydáva svoj dlho očakávaný sólový album CINEMA, ktorý prináša 25 ikonických filmových melódií v jeho jedinečnej ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Svetoznámy violončelista HAUSER práve vydáva svoj dlho očakávaný sólový album CINEMA, ktorý prináša 25 ikonických filmových melódií v jeho jedinečnej interpretácii. Už o dva mesiace si skladby z neho budú môcť fanúšikovia vychutnať aj naživo – 14. novembra 2025 sa HAUSER predstaví v Bratislave v rámci rozsiahleho európskeho turné s názvom The Rebel Is Back!
Album CINEMA, nahraný s prestížnym London Symphony Orchestra pod vedením Roberta Zieglera, je doteraz najosobnejším projektom chorvátskeho violončelistu. Prináša emotívne spracovania známych filmových tém – od hollywoodskych klasík ako James Bond, Mission: Impossible, Odviate vetrom, Posledný mohykán či Fantóm opery, cez romantické skladby zo snímok Somewhere in Time či Spomienky na Afriku, až po moderné hity ako oscarová pieseň "What Was I Made For?" od Billie Eilish. Okrem známych filmových melódií album prináša aj tzv. "skryté poklady" od legiend európskej filmovej hudby – Nino Rota, Francis Lai, Luis Bacalov či Vangelis.
"Tento album je pre mňa osobnejší," uvádza HAUSER. "Obsahuje skladby, ktoré patria medzi moje srdcovky, ale aj také, ktoré som objavil až pri jeho príprave. Niektoré z nich sú menej známe, no verím, že keď si ich ľudia vypočujú, stanú sa ich obľúbenými."
Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na exkluzívny večer plný emócií, virtuozity a vizuálne podmanivého prevedenia. Bratislavský koncert 14. novembra 2025 v TIPOS aréne prinesie kombináciu HAUSEROVÝCH najväčších hitov, noviniek z albumu CINEMA a neopakovateľnej atmosféry, ktorú jeho vystúpenia vždy prinášajú – od "zimomriavkových", romantických pasáží až po energické, temperamentné skladby.
HAUSER, známy ako polovica celosvetovo úspešného dua 2CELLOS, dnes patrí medzi najvýraznejšie osobnosti klasického crossoveru. Album CINEMA a pripravované turné dokazujú, že jeho cieľom je nielen hrať, ale aj sprostredkovať hudbu ako silný, univerzálny zážitok.
HAUSER
14. NOVEMBER 2025/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový album, európske turné a koncert v Bratislave: HAUSER chystá nezabudnuteľný večer! © SITA Všetky práva vyhradené.
