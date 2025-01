Vracia sa večná smoliarka Bridget Jonesová. Nové vydania kníh aj film v kinách

Zároveň vychádzajú dve knihy v nových vydaniach – Denník Briget Jonesovej a Bridget Jonesová Zbláznená do chlapa .

Matku dvoch detí, ktorá je čerstvou vdovou a, sa snaží začať odznova. Okrem práce na filmovom scenári a výchove dvoch školákov skúša zistiť, či sa ešte dokáže zamilovať.

Bridget Jonesová má päťdesiatjeden rokov, sama vychováva dve deti, píše scenár a po smrti svojej životnej lásky, Marca Darcyho sa znova všemožne pokúša nájsť si partnera. V hlave jej víria zásadné otázky ako čo urobíte, keď vaša priateľka oslavuje šesťdesiate narodeniny v ten istý deň, keď váš frajer slávi tridsiatku?

Alebo je nesprávne klamať o svojom veku v online zoznamke? Prípadne je nemorálne ísť ku kaderníčke, keď jedno z vašich detí má vši?

Keď sa s niekým vyspíte po dvoch stretnutiach a šiestich týždňoch strávených esemeskovaním, je to to isté, ako keď sa v časoch Jane Austenovej zosobášite po dvoch stretnutiach a šiestich mesiacoch strávených písaním listov?

Neodolateľná Bridget uvažuje nielen o týchto otázkach, ale aj o iných dilemách modernej doby. Súčasne znovuobjavuje svoju sexualitu v životnej fáze, ktorú niektorí drzo nazývajú „stredným vekom“.

Román dokazuje, že päťdesiatka nemusí v dnešnej dobe znamenať definitívny koniec milostného či kariérneho života ženy, ale pokojne môže byť novým začiatkom. Ako sa s touto životnou fázou popasuje Bridget? Opäť s humorom, nadhľadom, nebudú chýbať trapasy a situácie plné jej nešikovnosti.

Už na Valentína sa do kín dostane rovnomenná romantická komédia v hlavnej úlohe s Renée Zellweger. Film príde do slovenských kín 20.februára, má 130 minút a hrajú v ňom Renée Zellweger, Leo Woodall, Jim Broadbent, Emma Thompson, Colin Firth, či Hugh Grant.

Denník Bridget Jonesovej

Už v treťom vydaní vychádza aj prvý diel bláznivých dobrodružstiev Bridget, ktorými sa to všetko začalo v roku 1995, kedy sa po prvý raz objavila v stĺpčeku novín The Independent. Kniha Denník Bridget Jonesovej vyšla o rok neskôr a v roku 2001 filmové spracovanie.

Bridget Jonesová má veľký problém – prekročila tridsiatku a ešte vždy je slobodná. Veľa fajčí, popíja a okolie rada častuje bezočivými poznámkami. Striedavo úspešne bojuje s nadváhou, každý deň si úzkostlivo zapisuje prírastky na váhe, podrobne sa skúma v zrkadle a počíta vrásky – skrátka, trápi sama seba, pretože vo svojom vzhľade vidí príčinu nezdaru v láske. Zo všetkých strán počúva dobre mienené rady, že ak si žena nenájde partnera do tridsiatky, zostane na ocot a postupne prepadne zúfalstvu. Vydaté priateľky zas Bridget ubezpečujú, že vždy je lepšie byť osamelá ako vydatá za večne sexuálne neuspokojeného sukničkára.

Bridgetinej matke leží budúcnosť dcéry na srdci a nenápadne jej dohadzuje právnika Marka Darcyho. Ten na novoročnom večierku upútal pozornosť nemožným pulóvrom a ponožkami s čmeliakmi, ale inak pôsobí ako poriadny suchár a Bridget radšej podľahne zvádzaniu šarmantného šéfa Daniela.

Ako to všetko dopadne?

Z anglického originálu Bridget Jones Mad about the Boy (Jonathan Cape, Random House, London 2013) preložila Diana Ghaniová.

Z anglického originálu Bridget Jones’s Diary (Picador, an imprint of Macmillan Publishers Ltd., London 1997) preložili Mária Klenková a Tamara Chovanová.

Milan Buno, knižný publicistaFoto: Ikar, Romy Curran