Veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR odštartoval jubilejný 30. ročník, Slovensko propaguje aj SLOVAKIA TRAVEL – FOTO

Novodobý fenomén

Propagácia Slovenska

Zaujímavé turistické destinácie

30.1.2025 (SITA.sk) - V Incheba Expo Bratislava vo štvrtok odštartoval jubilejný 30. ročník veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku - ITF SLOVAKIATOUR , kde národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL spolu s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR sú hlavnými partnermi. Spoločne s ním sa koná veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO V priebehu nasledujúcich troch dní, od štvrtka 30. januára do soboty 1. februára, ožije bratislavské výstavisko cestovateľskými inšpiráciami, na veľtrhu sa predstaví 80 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Kuby, Maďarska, Poľska, Slovinska a Tuniska.Ako pri slávnostnom otvorení zdôraznil minister cestovného ruchu Dušan Keketi , cestovný ruch je novodobý fenomén, ktorý na Slovensku zamestnáva viac ako 100 tisíc ľudí, rozvíja regióny a podporuje propagáciu Slovenska v zahraniční.Tohtoročnou novinkou veľtrhu je dominantné postavenie slovenského cestovného ruchu. Zúčastňujú sa ho všetky krajské ako aj oblastné organizácie cestovného ruchu. „Prezentujeme celé Slovensko na jednom mieste, je to skutočne unikátny koncept,“ zhodnotil minister Dušan Keketi.Šéf agrorezortu Richard Takáč vyzdvihol dôležitosť vzniku samostatného ministerstva cestovného ruchu. „Slovensko má čo ponúknuť tak v oblasti cestovného ruchu ako aj v gastronómii,“ zdôraznil pri otvorení veľtrhov.„SLOVAKIA TRAVEL prichádza na veľtrh s jasnou a cielenou víziou propagácie Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie, ktorá ponúka unikátne zážitky a priestor na aktívny či pasívny oddych. Sú to napríklad naše termálne pramene spolu s kúpeľmi, ktoré sú ideálnym miestom na relax. Pri spojení zaujímavej kultúry s možnosťou prehliadky hradov a zámkov, športom či turistikou v nádhernej prírode, návštevou historických miest, zážitkom z folklórnych tradícií či ochutnávkou kvalitnej gastronómie, máme na Slovensku v oblasti cestovného ruchu čo ponúknuť,“ zhodnotila generálna riaditeľka národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová. Veľtrh ponúkne tipy na zaujímavé turistické destinácie a cestovateľské dobrodružstvá, lokality na aktívnu dovolenku, ale aj na relax. Sprevádza ho bohatý program. Vo výstavnom priestore SLOVAKIA TRAVEL čaká na návštevníkov napríklad degustáciu chutných gastronomických špecialít či vynikajúcich slovenských vín.Nádych tradičných remesiel si hostia budú môcť vyskúšať účasťou na workshope modrotlače, lákadlom bude aj možnosť urobiť si fotografiu vďaka fotostene z Lomnického štítu.