Vrah Vietnamcov vzal späť svoj návrh na podmienečné prepustenie

Na archívnej snímke z 22. apríla 1994 z tlačovej besede o zavraždení šiestich Vietnamcov sú fotografie piatich obetí Vietnamcov.

Trnava 12. augusta (TASR) - Róbert Matta - jeden z vrahov šiestich Vietnamcov v roku 1994, ktorý sa pôvodne pokúšal dostať po odpykaní 25-ročného trestu na slobodu, vzal späť svoj návrh na podmienečné prepustenie.O návrhu mal pôvodne rozhodovať Okresný súd v Trnave (OS) vo štvrtok (15. 8.).informovala v pondelok TASR zástupkyňa hovorkyne Krajského súdu v Trnave (KS) a vyššia súdna úradníčka Katarína Lovasová. Keby OS v Trnave a následne, po prípadnom odvolacom konaní, KS v Trnave návrhu Mattu vyhoveli, po prvý raz v histórii SR by sa na slobodu dostal právoplatne odsúdený na doživotný trest odňatia slobody.Matta a jeho komplic Viliam Hauser zavraždili 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave šiestich Vietnamcov. O podmienečné prepustenie mohli Hauser a Matta požiadať už 19. apríla tohto roka, po odpykaní si 25 rokov trestu, tak ako iní na doživotie odsúdení väzni. Obaja si v súčasnosti naďalej odpykávajú doživotný trest v ústave v Leopoldove. O návrhu Hausera na podmienečné prepustenie sa ešte nerozhodovalo a ani nie je vytýčený termín verejného zasadnutia. Nedávno podal na súd sťažnosť voči znaleckému posudku.Masaker Vietnamcov ostane, popri dunajskostredskej poprave skupiny pápayovcov z marca 1999, zapísaný v dejinách slovenskej kriminalistiky ako jeden z najhroznejších. Stal sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa. Usmrtené obete našla žena, ktorá rodine vypomáhala pri opatere dieťaťa.Motívom bola krádež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách. Dvojica mužov ulúpila 150.000 korún, 4000 mariek, 29.712 dolárov a 30.000 šilingov, teda spolu najmenej 1,137 milióna korún. Páchatelia následne ušli do Nemecka. Keď sa o niekoľko dní vrátili a znovu chceli odísť do zahraničia, polícia ich zadržala na hraničnom priechode v Petržalke. Policajný zbor v spolupráci s Interpolom zaistil aj časť ukradnutých peňazí.Súdne pojednávanie sa začalo pred vtedajším bratislavským Mestským súdom 15. mája 1995. O deväť dní neskôr súd vyhlásil rozsudok - doživotné tresty odňatia slobody. Predseda senátu Juraj Kliment vtedy rozsudok zdôvodnil tým, že trestný čin spáchali obžalovaní po predchádzajúcej príprave brutálnym a zavrhnutiahodným spôsobom, nedá sa ničím napraviť a oprávnene pobúril verejnosť.Následne vo februári 1996 senát Najvyššieho súdu (NS) SR uznesením zamietol odvolania Mattu a Hausera voči rozsudku mestského súdu. NS SR v uznesení uviedol, že odvolanie oboch páchateľov nie je odôvodnené, pretože prvostupňový súd objektívne zvážil všetky dôkazy. Pri vynesení rozsudku vychádzal i z posudkov znalcov, podľa ktorých ani u jedného z vrahov nemožno predpokladať dlhoročným trestom odňatia slobody resocializáciu.