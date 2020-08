Vranovčan brutálne napadol mladú ženu, po surovom útoku upadla do bezvedomia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineniam z ublíženia na zdraví čelí 25-ročný Vranovčan. Mladý muž pred jednou z vranovských reštaurácií brutálne napadol 21-ročnú slečnu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová , útočník ju škrtil, ťahal za vlasy a opakovane ju udieral do tváre.Napadnutá Vranovčanka po surovom útoku upadla do bezvedomia. Peter jej spôsobil viacero ťažkých zranení, predpokladaná doba liečenia je stanovená na sedem týždňov. Muža krátko po útoku policajti zadržali a skončil v cele. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho vzatie do väzby.