Vakcína proti rasizmu neexistuje, vyhlásila Kamala Harris a prijala kandidatúru za viceprezidentku USA

Ideálna partnerka pre Bidena

Clintonová nechce ďalšie ukradnuté víťazstvo

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kamala Harris v stredu oficiálne prijala demokratickú nomináciu za viceprezidentku Spojených štátov a zapísala sa do histórie ako prvá černošská kandidátka na túto funkciu. Zároveň prisľúbila, že spolu s Joeom Bidenom obnovia krajinu zmietanú pandémiou koronavírusu a tiež rasovými a straníckymi konfliktmi.V príhovore, ktorý uzavrel tretiu noc virtuálneho zjazdu Demokratickej strany, kalifornská senátorka pripomenula slová svojej zosnulej matky, biologičky a indickej imigrantky Shyamaly Gopalan, ktorá jej vštepila víziu "nášho národa ako milovanej komunity, kde sú všetci vítaní, bez ohľadu na to, ako vyzerajú, odkiaľ pochádzajú a koho milujú"."V týchto voľbách máme šancu zmeniť smerovanie našej histórie. V tomto boji sme všetci," skonštatovala Harris, podľa ktorej musia všetci priložiť ruku k dielu, pretože "vakcína proti rasizmu neexistuje". "Musíme pracovať pre to, aby sme naplnili sľub o rovnosti všetkých pred zákonom," povedala a vzápätí dodala "nikto z nás nie je slobodný, kým nie sme slobodní všetci".V programe zjazdu pred ňou prehovoril bývalý prezident Barack Obama , podľa ktorého je 55-ročná Harris "ideálnou partnerkou" pre 77-ročného Bidena a na "túto prácu je viac ako pripravená".Bývalá prvá dáma a tiež neúspešná demokratická prezidentská kandidátka z roku 2016 Hillary Clinton vo svojom príhovore pripomenula, že s Donaldom Trumpom prehrala napriek tomu, že mala o tri milióny hlasov viac a vyzvala demokratov, aby išli voliť a nedali mu tak znovu príležitosť "ukradnúť si víťazstvo".Napriek tomu vraj podľa vlastných slov dúfala, že Trump dokáže dať bokom svoje ego a bude prezidentom, ktorého Amerika potrebuje, no nestalo sa tak. Pripomenula tiež moment, keď sa v roku 2016 spýtal Afroameričanov, čo môžu stratiť, keď ho podporia. "Teraz už vieme," skonštatovala Clinton.Počas tretieho večera demokratického zjazdu vystúpili aj ďalšie významné ženy, ako predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosi alebo massachusettská senátorka Elizabeth Warren