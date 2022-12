Vranovičova ulica v bratislavskom Lamači získa novú podobu, má sa z nej opäť stať živý verejný priestor

Začnú najskôr v roku 2024

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Architekti navrhli novú podobu Vranovičovej ulice v historickom ceste Lamača v Bratislave. Ako informuje Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) , na ulicu chcú prinavrátiť živý verejný priestor.„Architekti v dokončenej štúdii ukazujú, ako sa dá obnoviť pol kilometra dlhá ulica v celom profile a urobiť z nej atraktívny verejný priestor s novou zeleňou, lavičkami, a otvoreným korytom Vrančovičovského potoka," uviedla.Počas budúceho roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej bližšie určia finančný rozpočet a časový harmonogram stavebných prác. S revitalizáciou začnú najskôr v roku 2024.Po rekonštrukcii ulice sa voda čiastočne vráti do potoka, ktorý roky zakrývali betónové panely. Zlepšia sa tiež podmienky pre vodičov, chodcov a cyklistov.„Zmeny, ktoré architekti navrhujú, vychádzajú z podnetov od obyvateľov ulice, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje potreby," vysvetlila Krchňavá. Lamač je ďalšou z mestských častí, kde obnovujú verejný priestor v rámci programu Živé miesta.Na revitalizácii Vrančovičovej ulice spolupracuje hlavné mesto, MIB a mestská časť Lamač. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených ateliérov – Studený architekti, ateliér Ľubomír Závodný, Peter Stec Studio a Terra Florida.Vďaka novej koncepcii zelene sa stredový pás zmení na miesto, kde sa budú môcť miestni stretávať a oddychovať. Pribudnú lavičky aj stromy, ktoré zabezpečia prirodzený tieň. Po rokoch obnovia aj vodné koryto, ktoré zlepší lokálnu mikroklímu a prispeje k lepšiemu zachytávaniu zrážkovej vody.„Architekti v návrhu prinášajú nové verejné priestory pred kostolom, pohostinstvom, aj starou požiarnou zbrojnicou, ktoré budú vhodné na príležitostné podujatia, ako sú trhy či hody," priblížila Krchňavá.Plánujú tiež predláždiť okolité chodníky a reorganizovať parkovanie tak, aby nevytváralo bariéry a ulica pôsobila upratane. Úpravou prejdú aj križovatky, ktoré zdvihnú na úroveň chodníkov, vďaka čomu sa na ulici zvýši bezpečnosť. „Nový dizajn ulice tak motivuje vodičov k pomalšej jazde autom," doplnila.Vrančovičova ulica tvorila historické jadro Lamača, okolo ktorého sa v uplynulých desaťročiach obec postupne rozrastala.„Dnešný stav ulice nezodpovedá významu danej lokality," poznamenala Krchňavá s tým, že stredový pás zelene s dĺžkou 520 metrov, ktorý obkolesujú najmä rodinné domy, neplní funkciu verejného priestoru, kde by miestni radi trávili čas.Problémom sú dominujúce asfaltové plochy, dopravná situácia, poškodené betónové panely prekrývajúce Vrančovičovský potok, zanedbaná zeleň aj okolie pamätníkov, a tiež chýbajúce zázemie pre menšie spoločenské podujatia.„Z rozhovorov s miestnymi rezonovali požiadavky na zachovanie historickej atmosféry ulice, vysadenie stromov, ale aj zníženie intenzity dopravy. Vrančovičova je totižto dôležitým peším koridorom pre tamojších obyvateľov,“ uviedol riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.Zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy označilo za prioritu až 73 percent respondentov z dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo dokopy 290 obyvateľov.