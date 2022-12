Prvé kolo prezidentských volieb v Česku by podľa prieskumu vyhral Babiš pred Pavlom a Nerudovou

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prvé kolo českých prezidentských volieb by podľa novembrového prieskumu agentúry Ipsos vyhral expremiér Andrej Babiš , ktorému by hlas dalo 29,7 percenta respondentov.Oproti októbru si tak prilepšil o 6,4 percentuálneho bodu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Generál vo výslužbe Petr Pavel by obsadil druhé miesto. Hlasovalo by za neho 25,3 percenta oslovených, pričom v októbri mu vyjadrovalo podporu 27,9 percenta respondentov.Na treťom mieste zostala ekonómka Danuše Nerudová , ktorá si oproti októbru prilepšila o 8,1 percentuálneho bodu a v najnovšom prieskume agentúry Ipsos jej podporu vyjadrilo 25 percent respondentov.