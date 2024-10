Vražda na Zámockej sa nestala mementom toho, aby prestali útoky na LGBTI+ komunitu, vyhlásilo Slovenské protifašistické hnutie

Útoky vychádzajú od odnoží krajnej pravice

Útočili na nich aj nacisti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.10.2024 (SITA.sk) - Vražda na Zámockej sa nestala mementom toho, aby prestali útoky na LGBTI+ komunitu. Vo svojom vyhlásení pri príležitosti druhého výročia tohto činu to uviedlo Slovenské protifašistické hnutie (SPH). Poukázalo na to, že i v rámci predvolebnej kampane, ale aj po nej, bolo viditeľné zosmiešňovanie, a tiež dehumanizácia ľudí z LGBTI+ komunity, rovnako aj útoky na takzvanú „dúhovú ideológiu”.Tieto útoky podľa hnutia vychádzajú od rôznych odnoží slovenskej krajnej pravice. SPH tiež poukázalo na dosiaľ posledný príklad, v podobe ataku na poslankyňu Luciu Plavákovú Progresívne Slovensko ) v súvislosti s dúhovými nálepkami na jej počítači.„Krajná pravica sa snaží udržať si svojich voličov výmyslami na adresu tejto komunity, že ohrozuje tradičnú rodinu, spôsobuje demografický pokles bielej rasy či rozkladá morálku spoločnosti. Zároveň útočí na všetkých, ktorí sa usilujú o to, aby príslušníci LGBTI menšiny dostali práva, ktoré sú bežné vo vyspelých európskych štátoch," uvádza SPH.Hnutie poukázalo, že na gayov a lesby útočili aj nacisti , vinili ich z rozvracania tradičnej rodiny a destabilizácie spoločnosti. „Ľudí s inou sexuálnou orientáciou označovali ružovým trojuholníkom a posielali ich na likvidáciu do koncentračných táborov spolu so Židmi, ktorých postihol rovnaký osud," dodáva SPH.Podľa hnutie je druhé výročie tragédie na Zámockej príležitosťou na to, aby sa zastavil pohon na LGBTI+ ľudí, apeluje tiež na humanisticky a demokraticky zmýšľajúcich ľudí, aby sa postavili proti akejkoľvek fašizácii spoločnosti.V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity, Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.