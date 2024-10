Michelko považuje za nemožné, že by všetci novinári museli mať vyštudovanú žurnalistiku

12.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec Roman Michelko (zvolený za SNS) považuje za nemožné, že by všetci novinári museli mať vyštudovanú žurnalistiku . V relácii STVR Sobotné dialógy tak reagoval na zámer, ktorý pred niekoľkými dňami predstavili predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a predseda SNS Andrej Danko , a to zriadiť Národný mediálny úrad.Podľa predstaveného zámeru by tiež mohol byť novinárom len ten, kto vyštudoval žurnalistiku, a bude povinne členom stavovskej žurnalistickej organizácie. „Nehovorme ešte o tomto úrade, ešte nemáme paragrafové znenie," poznamenal Michelko.Poslankyňa parlamentu Irena Bihariová Progresívne Slovensko ) si zriadenie takéhoto úradu technicky, ani z hľadiska idey, nevie úplne predstaviť. Poukázala na existenciu rôznych alternatívnych médií, pýtala sa, či by sa tieto podmienky vzťahovali aj na ne. Progresívci podľa jej slov so vznikom takéhoto úradu nesúhlasia.