Vrcholí ligová fáza Ligy majstrov: O postup ešte bojujú ManCity i PSG

Ligová fáza futbalovej Ligy majstrov sa blíži k svojmu záveru. V stredu večer sa v jednotnom čase od 21.00 h odohrá všetkých 18 zápasov posledného ôsmeho kola, ktoré určí zoznam účastníkov vyraďovacej fázy. Naraz bude v akcii všetkých 36 účastníkov a definitívne posledný zápas v tomto ročníku LM odohrajú hráči Slovana Bratislava či Sparty Praha so slovenským krídelníkom Lukášom Haraslínom.





Po siedmich stretnutiach majú účasť v marcovom osemfinále istú len Liverpool s Barcelonou. Ďalších 16 tímov sa zaistilo miestenku minimálne vo februárovom play off a deväť účastníkov už vie, že v súťaži skončí. K nim sa v stredu pridajú ďalší traja a len málokto by predpovedal, že o pokračovanie bude v záverečnom dueli ligovej fázy bojovať úradujúci anglický majster Manchester City. Mužstvu trénera Pepa Guardiolu patrí v tabuľke 25. priečka a za postupovou 24. pozíciou zaostáva o dva body.Citizens prehrali v minulotýždňovom kľúčovom zápase na pôde Paríža St. Germain 2:4 a je jasné, že belgický Club Bruggy musia doma zdolať. Po koncoročnej kríze majú v súťaži osem bodov za dve víťazstvá a dve remízy, zvyšné tri súboje prehrali. Od konca decembra sa však postupne začali vracať do starej formy a vzpruhou im bol aj triumf vo víkendovom šlágri Premier League nad FC Chelsea 3:1. "Pred našou finálovou stredou je to veľmi dôležité víťazstvo," povedal v sobotu Guardiola.Spomedzi papierovo silných tímov dosiaľ nepresvedčil ani PSG a na pôde Stuttgartu potrebuje bodovať, aby si zabezpečil istotu vo vyraďovacích bojoch. Oba tímy majú na konte desať bodov a teoreticky by im na postup mohla stačiť remíza, no svoj osud by radšej mali vo vlastných rukách. Nemecký klub, ktorý uzatvára najlepšiu 24-ku, sa nemieni vzdať. "PSG je veľký klub s kvalitnými hráčmi. Stuttgart je však veľký klub a v stredu to chceme ukázať. Nechceme to nechať na náhodu. Proti Parížu musíme vyhrať a potom budeme v bezpečí," uviedol útočník Stuttgartu Deniz Undav.Na prvých ôsmich priečkach sa za Liverpoolom a Barcelonou držia londýnsky Arsenal, Inter Miláno, Atletico Madrid, AC Miláno, Atalanta Bergamo a Bayer Leverkusen. Jednoznačne najťažšieho súpera bude mať úradujúci šampión Európskej ligy Atalanta, ktorá sa predstaví na pôde Kataláncov. O priamy postup do osemfinále bude chcieť zabojovať pätnásty Bayern Mníchov, ktorý doma privíta predposledný Slovan. "Tabuľka neklame. Momentálne nie sme top tím, pretože najlepšie mužstvá neprehrávajú toľko zápasov. Ale stále máme pocit, že sme v procese a na dobrej ceste," vyhlásil stredopoliar Joshua Kimmich po minulotýždňovej prehre na trávniku Feyenoordu (0:3).V drese holandského klubu sa už z istého postupu do vyraďovacej fázy tešil obranca Dávid Hancko. Rotterdam je jedenásty a v súboji s dvanástym Lille si môže zaistiť i februárovú prestávku. Slovenskú stopu bude mať aj duel Sparty s Leverkusenom. Úradujúci český majster pred týždňom prehral domáci zápas s Interom Miláno (0:1) a v milionárskej súťaži určite skončí, no podľa trénera Larsa Friisa na Letnej predviedol najlepší výkon od úvodného triumfu nad Salzburgom (3:0). Mužstvo potešil návrat zraneného Haraslína, ktorý odohral 22 minút. "Pracuje skvelo. Pre tím je jeho comeback veľkým benefitom," konštatoval Friis.Na pozíciu v najlepšej osmičke si brúsi zuby obhajca trofeje Real Madrid. "Biely balet" zvíťazil v dvoch zápasoch v rade a v stredu si zmeria sily s prekvapením ligovej fázy Brestom. Francúzsky tím má po štyroch triumfoch, remíze a dvoch prehrách o bod viac a je trinásty. Poskočiť bude chcieť aj deviata Aston Villa, ktorá sa v Birminghame stretne so Celticom Glasgow. "Nie je to tlak. Je to niečo, s čím sa stretávame zakaždým, keď vkročíme na futbalové ihrisko. Užívame si to. Samozrejme, je to veľmi veľký zápas, ale to sú svojím vlastným spôsobom všetky," povedal obranca anglického tímu Tyrone Mings podľa AFP.Rovnaké ambície má Borussia Dortmund, ktorá to mala rozbehnuté dobre, no po tesnej prehre s Barcelonou 2:3 nečakane podľahla aj talianskej Bologni 1:2 a je štrnásta. Vedenie klubu vo štvrtok ukončilo spoluprácu s trénerom Nurim Sahinom a tím dočasne vedie kouč mládežníckeho tímu Mike Tullberg. V Signal Iduna Parku Borussia privíta ukrajinský Šachtar Doneck. O pokračovanie v súťaži zabojujú lisabonské kluby Benfica i Sporting. Papierovo ľahšieho súpera má druhý menovaný, ktorý sa stretne s Bolognou. Benfica odcestuje do Turína, kde sa postaví domácemu Juventusu.Žreb dvojíc play off sa uskutoční v piatok 31. januára. Tímy, ktoré sa umiestnia v rozmedzí 9. až 16. priečky, budú v pozícii nasadených a odvety odohrajú doma. Každý z účastníkov bude vopred poznať dvojicu možných súperov. Napríklad, mužstvá na 9. a 10. mieste sa stretnú s tými, ktoré obsadili 23. alebo 24. priečku. Tímy, ktoré sa umiestnia na 11. a 12. mieste, si zmerajú sily s 21. alebo 22. atď. Dvojicu môžu tvoriť kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Prvé zápasy sú na programe 11. a 12. februára, odvety o týždeň neskôr.

Záverečné 8. kolo ligovej fázy LM:



streda 29. januára o 21.00 h:



Aston Villa - Celtic Glasgow



Bayer Leverkusen - Sparta Praha



Borussia Dortmund - Šachtar Doneck



Young Boys Bern - CZ Belehrad



FC Barcelona - Atalanta Bergamo



Bayern Mníchov - SLOVAN BRATISLAVA



Inter Miláno - AS Monaco



RB Salzburg - Atletico Madrid



FC Girona - FC Arsenal



Dinamo Záhreb - AC Miláno



Juventus Turín - Benfica Lisabon



OSC Lille - Feyenoord Rotterdam



Manchester City - Club Bruggy



PSV Eindhoven - FC Liverpool



Sturm Graz - RB Lipsko



Sporting Lisabon - FC Bologna



Stade Brest - Real Madrid



VfB Stuttgart - Paríž St. Germain







Tabuľka:



1. Liverpool 7 7 0 0 15:2 21*



2. Barcelona 7 6 0 1 26:11 18*



3. Arsenal 7 5 1 1 14:2 16**



4. Inter Miláno 7 5 1 1 8:1 16**



5. Atletico Madrid 7 5 0 2 16:11 15**



6. AC Miláno 7 5 0 2 13:9 15**



7. Atalanta Bergamo 7 4 2 1 18:4 14**



8. Bayer Leverkusen 7 4 1 2 13:7 13**



9. Aston Villa 7 4 1 2 9:4 13**



10. AS Monaco 7 4 1 2 13:10 13**



11. Feyenoord Rotterdam 7 4 1 2 17:15 13**



12. OSC Lille 7 4 1 2 11:9 13**



13. Stade Brest 7 4 1 2 10:8 13**



14. Borussia Dortmund 7 4 0 3 19:11 12**



15. Bayern Mníchov 7 4 0 3 17:11 12**



16. Real Madrid 7 4 0 3 17:12 12**



17. Juventus Turín 7 3 3 1 9:5 12**



18. Celtic Glasgow 7 3 3 1 11:10 12**



19. PSV Eindhoven 7 3 2 2 13:10 11



20. Club Bruggy 7 3 2 2 6:8 11



21. Benfica Lisabon 7 3 1 3 14:12 10



22. Paríž Saint-Germain 7 3 1 3 10:8 10



23. Sporting Lisabon 7 3 1 3 12:11 10



24. VfB Stuttgart 7 3 1 3 12:13 10



25. Manchester City 7 2 2 3 15:13 8



26. Dinamo Záhreb 7 2 2 3 10:18 8



27. Šachtar Doneck 7 2 1 4 7:13 7



28. FC Bologna 7 1 2 4 3:8 5***



29. Sparta Praha 7 1 1 5 7:19 4***



30. RB Lipsko 7 1 0 6 8:14 3***



31. Girona 7 1 0 6 4:11 3***



32. Crvena Zvezda Belehrad 7 1 0 6 12:22 3***



33. Sturm Graz 7 1 0 6 4:14 3***



34. RB Salzburg 7 1 0 6 4:23 3***



35. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 7 0 0 7 6:24 0***



36. Young Boys Bern 7 0 0 7 3:23 0***







*postup priamo do osemfinále



**istý postup do play off o vyraďovaciu časť



***nemožnosť postupu