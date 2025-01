Video: Slafkovský skóroval, Washington s Fehérvárym zdolal Calgary

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na stredu svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Montreal však podľahol Winnipegu 1:4. Bol to jeho štvrtý presný zásah v uplynulých siedmich zápasoch. V akcii bol aj Martin Fehérváry, tešil sa z víťazstva Washingtonu 3:1 na ľade Calgary, za ktoré nastúpil jeho krajan Martin Pospíšil. Tampa Bay s Erik Černákom prehrala s Chicagom 1:4. V osemzápasovom programe padli až tri hetriky - postarali sa o ne Tage Thompson i John Jason Peterka z Buffala a Wyatt Johnston z Dallasu.



Slafkovský na začiatku 12. minúty otvoril skóre stretnutia s Winnipegom, keď po prihrávke Nicka Suzukiho strelou z prvej z priestoru ľavého kruhu prekonal brankára Connora Hellebuycka. Canadiens však náskok dlho neudržali. Ešte v prvej tretine vyrovnal Kyle Connor, ktorý v druhej časti pridal ďalší gól a Winnipeg napokon zvíťazil 4:1. Gabriel Vilardi dvakrát asistoval, Hellebuyck už viackrát neinkasoval a k výhre pomohol 24 úspešnými zákrokmi. Jets vyhrali štvrtý zápas v rade a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii, naopak "Habs" prvýkrát od novembra prehrali tretí duel za sebou a na postupové pozície vo Východnej konferencii strácajú dva body. Slafkovský odohral 17 a pol minúty, okrem jedinej gólovej strely si pripísal aj mínusku, bodyček a zblokoval dve strely súpera. "Nemyslím si, že sme hrali zle. Vypracovali sme si šance, mali sme dve-tri presilovky, ak by sme ich využili, bol by to možno iný zápas. Musíme sa poučiť z toho, čo sme videli, aj ja sa musím pozrieť spätne na svoj výkon," uviedol pre klubovú televíziu slovenský krídelník, ktorý má po 47 zápasoch sezóny na konte 29 bodov (8+21). Zápas pre zranenie nedohral jeho spoluhráč Kaiden Guhle.





Hráči Washingtonu sa po prehre vo Vancouveri (1:2) vrátili späť na víťaznú koľaj. Aj zásluhou 32 úspešných zákrokov brankára Logana Thompsona, ktorý oslávil podpis novej zmluvy, triumfovali v Calgary 3:1. O góly Capitals sa postarali Pierre-Luc Dubois, Dylan Strome a Alexej Protas. Hostia vyhrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich a naďalej vedú Východnú konferenciu. Martin Fehérváry odohral v defenzíve Washingtonu 20:41 min., počas ktorých vyslal jednu strelu na bránku, rozdal tri bodyčeky a zblokoval šesť striel súpera - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Domáci útočník Martin Pospíšil počas 14 minút nazbieral dve mínusky a pripísal si aj dva "hity".



Tampa viedla nad Chicagom gólom Braydena Pointa, no nakoniec sa z víťazstva 4:1 radovali hostia. Brankár Arvid Söderblom prispel k ich úspechu 34 zákrokmi, Seth Jones dvakrát asistoval. Hráči Lightning utrpeli štvrtú prehru z piatich duelov. Slovenský obranca Erik Černák odohral 16 minút s dvomi strelami na bránku, tromi blokmi a jedným bodyčekom. V druhej tretine inkasoval dve trestné minúty za nedovolené bránenie, jeho vylúčenie potrestal vyrovnávajúcim gólom v presilovke Connor Bedard.



Hladké víťazstvo dosiahlo Buffalo, "šable" si poradili s Bostonom 7:2. Zaujímavosťou duelu boli až dva hetriky domácich. Dosiahli ich Tage Thompson a John Jason Peterka. Pripísali si aj asistenciu. Pre Thompsona to bol siedmy hetrik v profiligovej kariére, pre Peterku prvý. V drese hostí si asistenciu pripísal David Pastrňák. Natiahol tak bodovú sériu na osem zápasov, zároveň to bol jeho 787. bod v NHL, čím sa posunul pred krajana Davida Krejčího na 9. miesto v klubovej histórii.



Wyatt Johnston otočil tromi gólmi za sebou skóre duelu medzi Dallasom a Vegas. Čistý hetrik skompletizoval v 20. sekunde predĺženia na 4:3 a pre domácich tak zariadil tretie víťazstvo za sebou. Bol to jeho druhý trojgólový zápas v kariére. Roope Hintz mal tri asistencie. V drese Vegas skóroval český útočník Tomáš Hertl a svoju bodovú šnúru natiahol už na 10 zápasov. V histórii Vegas mal aspoň takúto dlhú šnúru iba Jack Eichel (12 zápasov v ročníku 2023/24). Obranca Dallasu Miro Heiskanen opustil ľad v tretej tretine pre zranenie nohy a do hry sa už nevrátil.



Dánsky brankár Frederik Andersen si vďaka 22 zákrokom pripísal prvý shutout v sezóne a 28. v profiligovej kariére, jeho Carolina vyhrala na ľade NY Rangers 4:0. Andrej Svečnikov k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou, svoj prvý bod v novom drese po výmene z Colorada si pripísal Mikko Rantanen. Rovnako premiérový zápis v novom pôsobisku zaznamenal Tylor Hall, ktorý prišiel z Chicaga. Obaja mali po asistencii pri góloch Svečnikova. "Sú to skvelí hráči. Pri mojich góloch som sa iba snažil byť trpezlivý, pretože som vedel, že si ma nájdu," pochválil nových spoluhráčov ruský krídelník. Andersen je už štvrtý brankár Caroliny s čistým kontom v sezóne, pred ním ho dosiahli aj Pjotr Kočetkov, Dustin Tokarski a Spencer Martin. Hurricanes sú iba štvrtý tím v histórii NHL, ktorý mal aspoň štyroch brankárov so shutoutom v jednom ročníku po St. Louis Blues (2002/03), Montreale Canadiens (1980/81) a Bostone Bruins (1972/73). Hostia sa prezentovali pevnou obranou, hráčom Rangers dovolili celkovo 22 striel a iba tri v tretej tretine. "Jednoducho sme im nedovolili myslieť na zvrat v zápase," tešil sa Andersen.



Švédsky krídelník Simon Holmström sa blysol dvoma gólmi a asistenciou a pomohol tak New Yorku Islanders k triumfu nad Coloradom 5:2. Pre "ostrovanov" to bolo piate víťazstvo v sérii. "Parádny výkon," zhodnotil obranca Scott Perunovich, ktorý debutoval v drese Islanders po výmene za St. Louis Blues a zaznamenal asistenciu. "Nie som tu dlho, ale toto je naozaj dobrý tím. Dnes večer sme to ukázali."



Anaheim uspel na ľade Seattlu 6:4 a pripísal si tretí triumf za sebou. Mason McTavish mal gól a asistenciu, čo pre neho znamenalo tretí trojbodový zápas v sérii. Dvadsaťjedenročný center natiahol svoju gólovú šnúru na štyri duely. "Teší ma to a mám pocit, že ma spoluhráči na ľade hľadajú. Zatiaľ mi to tam padá a verím, že v tom budem pokračovať," uviedol McTavish. Ten sa v NHL dostal už na métu 50 gólov, čo sa v histórii organizácie Ducks podarilo pred ním iba jednému hráčovi do 21 rokov - bol ním Paul Kariya.

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres – Boston Bruins 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)



Góly: 14. Thompson (Cozens, Peterka), 25. Thompson (McLeod, Samuelsson), 27. Peterka (Power, Thompson), 44. Thompson (Dahlin, Byram), 51. Peterka (Kulich), 55. Peterka, 60. Benson (Quinn, Cozens) – 13. Lohrei, 51. Marchand (E. Lindholm, Pastrňák). Brankári: Luukkonen - Swayman, strely na bránku: 33:27.







Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 12. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Caufield) – 16. Connor (Vilardi, DeMelo), 31. Scheifele (Vilardi, Morrissey), 40. Connor (Gustafsson), 59. Kupari (Ehlers, Perfetti). Brankári: Montembeault - Hellebuyck, strely na bránku: 25:24.







Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 4. Point (Kučerov, Guentzel) – 31. Bedard (Jones, Foligno), 39. Slaggert (Reichel), 49. Donato (Jones, Kurashev), 60. Teräväinen (Dickinson). Brankári: Johansson - Söderblom, strely na bránku: 35:20.







New York Rangers – Carolina Hurricanes 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 1. Svečnikov (Hall, Kotkaniemi), 40. Svečnikov (Rantanen, Blake), 42. Aho (Svečnikov), 43. Jarvis (Martinook). Brankári: Šesťorkin - Andersen, strely na bránku: 22:26.







New York Islanders – Colorado Avalanche 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)



Góly: 25. Lee (Nelson, DeAngelo), 42. Holmström (Pageau), 52. Horvat (Lee, Perunovich), 58. Romanov (Holmström, Cizikas), 59. Holmström (Pageau) – 33. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 55. Drury (Nečas, Manson). Brankári: Sorokin - Blackwood, strely na bránku: 28:32.







Calgary Flames – Washington Capitals 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 33. Coleman (Barrie, Kuzmenko) – 2. Dubois, 36. Strome (Carlson, Chychrun), 58. Protas (Eller, van Riemsdyk). Brankári: Wolf - Thompson, strely na bránku: 33:29.







Vegas Golden Knights – Dallas Stars 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 2. Eichel (Barbašov, Stone), 7. Hertl (Hague, Dorofejev), 24. Dorofejev (Stone, Eichel) – 4. Bourque (Duchene, Heiskanen), 26. Johnston (Hintz), 52. Johnston (Hintz, Robertson), 61. Johnston (Hintz, Lindell). Brankári: Hill - Oettinger, strely na bránku: 28:29.







Seattle Kraken – Anaheim Ducks 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)



Góly: 7. Tolvanen (Montour), 9. Stephens (Oleksiak, Kartye), 15. Schwartz (Kakko, Beniers), 47. Wright (McCann, Montour) – 2. Terry (Strome, Vatrano), 12. Gauthier (Fabbri), 22. McTavish (Strome, LaCombe), 26. Fabbri (McTavish), 28. LaCombe (Lundeström, Leason), 59. Vatrano. Brankári: Grubauer - Dostál, strely na bránku: 30:23.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:35 1 0 1 -1 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:56 0 0 0 -2 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:41 0 0 0 0 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 15:59 0 0 0 0 2 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/