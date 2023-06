Všeobecná zdravotná poisťovňa odmení všetkých svojich verných klientov

1.6.2023 (SITA.sk) -"Vážime si dôveru, ktorú do nás vkladajú dlhodobo mnohí poistenci v starostlivosti o ich zdravie. Chceme sa im odvďačiť niečím výnimočným, a to v podobeSmes takmer 20-ročnou históriou, ktorej dôverujú skoroMimoriadne si to vážime, preto každý klient – poistenec, ktorý je súčasťou VšZPa má nárok na, má v rámci tohto programu prístup," uviedol generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. Navyše, deti do dovŕšenia 6 rokov môžu dva z vernostných benefitov využívať ihneď, bez ohľadu na dĺžku trvania poistného vzťahu.Verní poistenci môžu po novom využiť benefityProstredníctvom Aktiv+ majú k dispozícii vstupy dona celom Slovensku. Je určený pre všetkých verných od 16 rokov za zvýhodnený poplatok 19,80 €, mesačne. Benefit je prístupný prostredníctvom aplikácie UpBalansea.Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistencio svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek.je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Váhate? Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekáromV rámci benefitu môžu navyše verní poistenci využiťa odmerať si vybrané zdravotné parametre ako je tlak, tep, dych, saturácia O2, úroveň stresu, odozva na stres a schopnosť zotavenia. Objednanie+ prinášapodľa odbornosti, kraja, mena alebo názvu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ana vyšetrenie alebo kontrolu z pohodlia domova.Naše benefity sú v súlade s filozofiou edukácie o dôležitosti prevencie a hlavným cieľom VšZP aj naďalej zostáva podpora zdravého životného štýlu. Všetky benefity naši poistenci nájdu v mobilnej aplikácii VšZP . Veríme, žeprinesie zážitok a služby pre všetkých a získa si čo najviac priaznivcov z radu našich verných poistencov," dodáva manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.Benefity nového vernostného programu Vernosť+ sú určené pre každého verného poistenca, ktorý je vo VšZPBenefity nie sú prenosné a platia vždy pre poistenca, pre člena programu Vernosť+, ktorý si ich aktivoval.Informačný servis