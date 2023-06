Najinovatívnejšia banka v CEE je zo Slovenska!

Užitočné inovácie pre väčší komfort klientov



Inovačná stratégia ako cesta k úspechu

1.6.2023 (SITA.sk) - Magazín Global Finance zverejnil zoznam najinovatívnejších bánk na svete. V oblasti strednej a východnej Európy zvíťazila Tatra banka, čím potvrdila pozíciunielen na úrovni Slovenska, ale aj za jeho hranicami.Prísľubom značky Tatra banka je prinášať inovácie, v ktorých centre sú klienti a ich komfort. Za ostatných 10 rokov sme predstavili mnoho noviniek na lokálnej aj regionálnej úrovni. Patria k nim napríklad:Okrem tohto prístupu zaujali porotu aj tri ďalšie inovácie z predošlého roku. Jednou z nich je unikátne finančné vzdelávanie pre všetky stredné školy -. V spolupráci s Virtual Medicine sme v novembri 2022 spojili technológiu vzdelávania vo virtuálnej realite so slovenským umelcom a rapperom Egom a priniesli ju do stredných škôl.V minulom roku sme tiež vyvinuli riešenie pre sprístupnenie. Stali sme sa tak prvou bankou na Slovensku, v celom regióne a veríme, že aj celosvetovo, ktorá je pripravená poskytovať tento druh nebankových služieb.K víťazstve Tatra banky prispel aj posun denného bankovníctva na novú úroveň. Szískali klienti jedinečnú kombináciu denného bankovníctva a inteligentnej technológie smerom k udržateľnej budúcnosti."Ako inovačný líder sa zameriavame na riešenia, ktoré zvyšujú komfort a klientsku spokojnosť. Inováciami často prekračujeme hranice bankovníctva a snažíme sa nimi prispieť k pozitívnemu formovaniu spoločnosti. Teší nás, že náš prístup ocenil aj medzinárodný magazín Global Finance a udelil nám titul najinovatívnejšej banky v regióne," hovorí Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.Tatra banke sa dlhodobo darí prinášať inovatívne riešenia ako do vnútra banky, tak aj smerom k svojim klientom. Táto ambícia pramení zo schopnosti neustále sa transformovať a inovovať svoje procesy a organizáciu tak, aby bola pripravená čeliť aktuálnym a budúcim výzvam. Ako jedna z mála spoločností má v regióne dedikované inovačné oddelenie. Hlavnou úlohou útvaru nie je prichádzať so všetkými nápadmi, ale posilňovať vnútornú inovačnú kultúru a pomáhať talentovaným kolegom formou inšpirácie a nadobúdania nových zručností."Sme radi, že ocenenia od medzinárodných magazínov potvrdzujú, že to, čo robíme, rezonuje aj za hranicami Slovenska. Naša inovačná stratégia k tomu zásadne prispieva. V rámci jej aktivít sa chceme bližšie pozrieť aj na širšie možnosti škálovania našich inovácií. Aj preto sme napríklad v roku 2022 vytvorili unikátny Venture Builder tím, ktorý sa touto oblasťou zaoberá," uzatvára Martin Kubík, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za IT.