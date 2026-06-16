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Všeobecná zdravotná poisťovňa v minulom roku potvrdila svoj status lídra v poskytovaní najnáročnejšej liečby
Tagy: Poistenci PR zdravotné poistene
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku potvrdila svoju pozíciu lídra v podpore liečby poistencov s najťažšími diagnózami. Schválila najvyšší počet žiadostí o výnimkovú ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku potvrdila svoju pozíciu lídra v podpore liečby poistencov s najťažšími diagnózami.
Schválila najvyšší počet žiadostí o výnimkovú liečbu na slovenskom trhu. Tisíce jej poistencov sa tak dostalo vďaka liečbe na výnimku aj k modernej inovatívnej liečbe, ktorá v štandardnom režime nie je hradená. S cieľom zabezpečiť dostupnosť moderných liekov pre čo najširší okruh svojich poistencov zákonom stanovený limit 2,9 % využila v plnej miere. Výnimkový režim umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané.
Lieky hradené vo výnimkovom režime predstavujú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dôležitú súčasť systému zdravotnej starostlivosti. V mnohých prípadoch ide o poistencov s onkologickými, neurologickými, hematologickými, imunologickými alebo zriedkavými ochoreniami. Rozhodovanie o úhrade takejto liečby si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, dôsledné posudzovanie medicínskych dôkazov a zohľadnenie konkrétnej situácie poistenca.
"Nárast počtu poistencov s onkologickými a zriedkavými ochoreniami pre nás znamenal aj zvýšený počet žiadostí o liečbu na výnimku. Pri každej jednej vždy hľadáme legislatívne možnosti, ako našim poistencom pomôcť. Tým potvrdzujeme to, čo dlhodobo tvrdíme. Pre našich poistencov sme partnermi aj v prípadoch, kedy musia čeliť tým najnáročnejším diagnózam," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
Najväčšia zdravotná poisťovňa v minulom roku opätovne schválila najvyšší počet žiadostí o výnimkovú liečbu v celom sektore. Na tieto lieky, ktoré nie je možné z verejného zdravotného poistenia uhradiť v štandardnom procese vynaložila najväčší finančný objem, a to až vo výške takmer 30,9 mil. eur, čím mierne prekročila limit 2,9 %, ktorý bol v roku 2025 stanovený na výnimkovú liečbu. Dôvodom bola potreba zabezpečiť liečbu čo najväčšiemu počtu poistencov tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti. To znamená, že ak po prečerpaní limitu pribudli poistenci s diagnózou, kde poisťovňa predtým už liečbu uhradila, rovnako postupovala aj pri nových žiadostiach.
Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne ďalej vyplýva, že najväčší objem liekov na výnimku schválila v kategórii cytostatiká a imunomodulátory, ktoré sú určené na liečbu onkologických ochorení. Na tento účel bola vyčerpaná viac ako polovica limitu na celý rok, a to vo výške takmer 16,4 milióna eur. Nasledovali lieky na respiračný systém, ktoré boli schválené vo výške takmer 3,8 milióna eur a lieky na tráviaci trakt a metabolizmus v celkovom objeme takmer 3,7 milióna eur. V menšej miere bolo zastúpenie aj skupiny liekov na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a ostatných.
"Takáto štruktúra odzrkadľuje aktuálne zdravotné potreby našich poistencov aj vývoj medicíny v jednotlivých terapeutických oblastiach. Súčasne rastie význam presnej diagnostiky, včasného zachytenia ochorenia a správne nastavenej a individualizovanej liečebnej stratégie," vysvetlila členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti pripomína, že pri rozhodovaní o úhradách zdravotnej starostlivosti mimo povinne hradenej liečby sa vždy riadi medicínskym prístupom, efektivitou a legislatívnymi pravidlami. Každá jedna žiadosť je preto posudzovaná individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. Zároveň, je jej povinnosťou zabezpečiť, aby odsúhlasenie takejto liečby nemalo negatívny vplyv na povinne hradenú liečbu ostatných poistencov a nebol ohrozený princíp solidarity, na ktorom je postavený celý systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Ideálnym stavom z pohľadu zdravotnej poisťovne je čo najviac liekov zaradiť do procesu kategorizácie tak, aby sa stali súčasťou štandardnej úhrady.
Všeobecná zdravotná poisťovňa je s takmer 3 miliónmi poistencov najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Zároveň je poisťovňou s najvyššími investíciami do systému verejného zdravotného poistenia. Do zdravotného systému vracia najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Priemerné náklady na jedného poistenca predstavujú najvyššie investície do zdravia jednotlivca. S viac ako 11-tisíc poskytovateľmi v zmluvnej sieti garantuje širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Miera schvaľovania žiadostí poistencov o lieky na výnimku je vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni najvyššia v zdravotnom sektore. V ponuke zdravotnej poisťovne nájdu poistenci množstvo benefitov a výhod, pričom významná časť z nich je zameraná na prevenciu a včasné odhalenie zdravotných komplikácií. Ako líder na trhu so zdravotným poistením ponuku svojich služieb neustále digitalizuje a rozširuje. Prioritou najväčšej zdravotnej poisťovne je zabezpečovať svojim poistencom dostupnú a kvalitnú liečbu, najmä ak príde vážna diagnóza.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa v minulom roku potvrdila svoj status lídra v poskytovaní najnáročnejšej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.
Schválila najvyšší počet žiadostí o výnimkovú liečbu na slovenskom trhu. Tisíce jej poistencov sa tak dostalo vďaka liečbe na výnimku aj k modernej inovatívnej liečbe, ktorá v štandardnom režime nie je hradená. S cieľom zabezpečiť dostupnosť moderných liekov pre čo najširší okruh svojich poistencov zákonom stanovený limit 2,9 % využila v plnej miere. Výnimkový režim umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané.
Lieky hradené vo výnimkovom režime predstavujú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dôležitú súčasť systému zdravotnej starostlivosti. V mnohých prípadoch ide o poistencov s onkologickými, neurologickými, hematologickými, imunologickými alebo zriedkavými ochoreniami. Rozhodovanie o úhrade takejto liečby si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, dôsledné posudzovanie medicínskych dôkazov a zohľadnenie konkrétnej situácie poistenca.
"Nárast počtu poistencov s onkologickými a zriedkavými ochoreniami pre nás znamenal aj zvýšený počet žiadostí o liečbu na výnimku. Pri každej jednej vždy hľadáme legislatívne možnosti, ako našim poistencom pomôcť. Tým potvrdzujeme to, čo dlhodobo tvrdíme. Pre našich poistencov sme partnermi aj v prípadoch, kedy musia čeliť tým najnáročnejším diagnózam," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
Najväčšia zdravotná poisťovňa v minulom roku opätovne schválila najvyšší počet žiadostí o výnimkovú liečbu v celom sektore. Na tieto lieky, ktoré nie je možné z verejného zdravotného poistenia uhradiť v štandardnom procese vynaložila najväčší finančný objem, a to až vo výške takmer 30,9 mil. eur, čím mierne prekročila limit 2,9 %, ktorý bol v roku 2025 stanovený na výnimkovú liečbu. Dôvodom bola potreba zabezpečiť liečbu čo najväčšiemu počtu poistencov tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti. To znamená, že ak po prečerpaní limitu pribudli poistenci s diagnózou, kde poisťovňa predtým už liečbu uhradila, rovnako postupovala aj pri nových žiadostiach.
Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne ďalej vyplýva, že najväčší objem liekov na výnimku schválila v kategórii cytostatiká a imunomodulátory, ktoré sú určené na liečbu onkologických ochorení. Na tento účel bola vyčerpaná viac ako polovica limitu na celý rok, a to vo výške takmer 16,4 milióna eur. Nasledovali lieky na respiračný systém, ktoré boli schválené vo výške takmer 3,8 milióna eur a lieky na tráviaci trakt a metabolizmus v celkovom objeme takmer 3,7 milióna eur. V menšej miere bolo zastúpenie aj skupiny liekov na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a ostatných.
"Takáto štruktúra odzrkadľuje aktuálne zdravotné potreby našich poistencov aj vývoj medicíny v jednotlivých terapeutických oblastiach. Súčasne rastie význam presnej diagnostiky, včasného zachytenia ochorenia a správne nastavenej a individualizovanej liečebnej stratégie," vysvetlila členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti pripomína, že pri rozhodovaní o úhradách zdravotnej starostlivosti mimo povinne hradenej liečby sa vždy riadi medicínskym prístupom, efektivitou a legislatívnymi pravidlami. Každá jedna žiadosť je preto posudzovaná individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. Zároveň, je jej povinnosťou zabezpečiť, aby odsúhlasenie takejto liečby nemalo negatívny vplyv na povinne hradenú liečbu ostatných poistencov a nebol ohrozený princíp solidarity, na ktorom je postavený celý systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Ideálnym stavom z pohľadu zdravotnej poisťovne je čo najviac liekov zaradiť do procesu kategorizácie tak, aby sa stali súčasťou štandardnej úhrady.
Všeobecná zdravotná poisťovňa je s takmer 3 miliónmi poistencov najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Zároveň je poisťovňou s najvyššími investíciami do systému verejného zdravotného poistenia. Do zdravotného systému vracia najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Priemerné náklady na jedného poistenca predstavujú najvyššie investície do zdravia jednotlivca. S viac ako 11-tisíc poskytovateľmi v zmluvnej sieti garantuje širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Miera schvaľovania žiadostí poistencov o lieky na výnimku je vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni najvyššia v zdravotnom sektore. V ponuke zdravotnej poisťovne nájdu poistenci množstvo benefitov a výhod, pričom významná časť z nich je zameraná na prevenciu a včasné odhalenie zdravotných komplikácií. Ako líder na trhu so zdravotným poistením ponuku svojich služieb neustále digitalizuje a rozširuje. Prioritou najväčšej zdravotnej poisťovne je zabezpečovať svojim poistencom dostupnú a kvalitnú liečbu, najmä ak príde vážna diagnóza.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa v minulom roku potvrdila svoj status lídra v poskytovaní najnáročnejšej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poistenci PR zdravotné poistene
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