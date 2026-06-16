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16. júna 2026

Pokuty šli do vrecka a priestupky neboli evidované, inšpekcia obvinila šiestich dopravných policajtov


Tagy: Dopravný policajt Pokuty

Vyšetrovateľ na základe zabezpečených dôkazov dotyčným vzniesol obvinenie za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Príslušníci policajnej inšpekcie vykonali v pondelok 15. júna na ...



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ft 676x450 16.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ na základe zabezpečených dôkazov dotyčným vzniesol obvinenie za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.


Príslušníci policajnej inšpekcie vykonali v pondelok 15. júna na rôznych miestach v Košiciach a blízkom okolí policajnú akciu s názvom „Vyberači“, pri ktorej zadržali šiestich policajtov zaradených na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Košiciach. Ako ďalej informovala hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ na základe zabezpečených dôkazov dotyčným vzniesol obvinenie za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obvinení policajti totiž počas výkonu služby ukladali vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom takto získanú hotovosť si ponechávali a zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali v informačných systémoch, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech.

Bezprostredne po zadržaní obvinených vyšetrovateľom ÚIS boli vykonané ďalšie procesné úkony, celkovo 12 prehliadok iných priestorov, pri ktorých boli zaistené mobilné telefóny, pokutové bloky a ďalšie vecné dôkazy,“ uviedla Dobiášová. Doplnila, že obvinení budú stíhaní na slobode.


Zdroj: SITA.sk - Pokuty šli do vrecka a priestupky neboli evidované, inšpekcia obvinila šiestich dopravných policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravný policajt Pokuty
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