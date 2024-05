Všetci favorizujú Kanadu, ale ak dodržíme systém môžeme zdolať každého, hovorí Ramsay pred štvrťfinále

Zápasy proti Kanade

23.5.2024 (SITA.sk) - Slováci odohrali proti Kanaďanom na majstrovstvách sveta v hokeji dosiaľ 17 zápasov a len dva razy sa tešili z víťazstva (2-2-13).Štatistika vzájomných súbojov vo štvrťfinále je však vyrovnaná 2:2 a to už je trochu iný pohľad. Zároveň dôkaz toho, že vo vyraďovacej časti MS je často možné aj to, čo sa v skupinovej fáze zdalo ako nemožné.Slovensko zdolalo Kanadu na MS 2002 vo Švédsku 3:2 a neskôr sa stalo historicky prvýkrát majstrom sveta. A keď Slováci zvíťazili nad Kanaďanmi vo štvrťfinále aj o 10 rokov neskôr v Helsinkách (4:3), opäť bola z toho medaila, tentoraz so strieborným odleskom.História a súčasnosť sú však dva rozdielne pojmy a zverenci trénera Craiga Ramsayho to vo štvrtok popoludní v pražskej 02 Aréne proti víťazovi A-skupiny rozhodne nebudú mať ľahké. Najmä po poslednej skupinovej prehre 1:6 so Švédmi, ktorá mohla zanechať negatívne stopy.„Proti Švédom to bolo z našej strany na ľade mŕtve, teraz musíme do toho vložiť viac emócií, tvrdosti aj hokejovej kvality. Musíme vyzerať úplne inak ako proti Švédom," uviedol krídelník slovenského tímu Miloš Kelemen pre denník Šport.Obranca Michal Ivan tvrdí, že si treba spomenúť na vydarený zápas proti Američanom, ktorý Slováci vyhrali 5:4 po predĺžení, hoci neudržali náskok 4:1.„Jeden zámorský tím sme už potrápili, takže sa môžeme od toho odraziť. Myslím si, že prvé dve tretiny proti USA boli z našej strany výborné. To by mohlo platiť aj na Kanaďanov," povedal Ivan.„Máme v sebe zámorský štýl, verím, že nám to bude sedieť a zápas zvládneme. Keď sa spojíme a budeme hrať svoj systém, môžeme uspieť," povzbudil spoluhráčov ďalší obranca Šimon Nemec Tréner Slovákov Craig Ramsay si po príchode z Ostravy do Prahy zaspomínal na to, ako jeho zverenci v kvalitnom a dramatickom stretnutí základnej skupiny na MS 2019 v Košiciach podľahli Kanaďanom 5:6, hoci v 26. min viedli 4:2 a ešte dve sekundy pred koncom bol stav vyrovnaný 5:5. Potom však Mark Stone rozhodol o triumfe Kanady a utíšil košickú Steel arénu.„Kanada nás zdolala v Košiciach gólom v poslednej sekunde v úžasnom zápase, v ktorom sme dlho boli lepší. Aj teraz všetci favorizujú Kanadu. Možno zniem bláznivo, ale myslím si, že môžeme zdolať každého, ak dodržíme systém. Ukázali sme to proti mnohým tímom za posledné roky, že ak nás pritlačia k múru, vieme hrať náš najlepší hokej. Dobré je aj to, že sme zmenili prostredie. V Prahe by sme mohli mať šťastie," uviedol Ramsay pre Šport.Kanadský kapitán John Tavares prišiel k súčasnému tímu „javorových listov" len krátko pred začiatkom MS, ale v šiestich zápasoch základnej skupiny nazbieral osem bodov (1+7) a na vhadzovaní je lídrom celého šampionátu s úspešnosťou 76%.„Čo sme doteraz dosiahli, je výborné. Všetci si uvedomujeme, že odteraz už nebude priestor na chyby. Musíme odohrať v tempe celých 60 minút, vzadu byť pevní a vpredu efektívni," povedal Tavares v rozhovore pre IIHF.