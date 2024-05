Atalanta Bergamo ukončila vo finále Európskej ligy neporaziteľnosť Leverkusenu a získala trofej po 61 rokoch

Prepísali históriu

23.5.2024 (SITA.sk) - Futbalisti talianskeho klubu Atalanta Bergamo zvíťazili v stredajšom finálovom súboji Európskej ligy UEFA 2023/2024 nad nemeckým Bayerom Leverkusen 3:0 a získali prvú trofej po 61-ročnom čakaní.Hrdinom duelu v írskom Dubline sa stal nigérijsky krídelník Ademola Lookman, ktorý sa postaral o všetky tri góly v sieti súpera. Lombarďania tak ukončili po 51 dueloch bez prehry neporaziteľnosť nového nemeckého šampióna. Atalanta dosiahla svoj najvýraznejší úspech v klubovej histórii. Doteraz ním bol triumf v Talianskom pohári v roku 1963.„Myslím si, že sme prepísali históriu a že sa nám to podarilo nevšedným spôsobom. Bol to neuveriteľný príbeh, veď sme vyradili anglický FC Liverpool , ktorý bol v tom čase lídrom Premier League, neskôr sme si poradili s portugalským Sportingom Lisabon a vo finále sme našli recept aj na majstra Nemecka, ktorý hrá úžasný a výnimočný futbal,“ zhodnotil pre oficiálny web Európskej futbalovej federácie (UEFA) tréner Bergama Gian Piero Gasperini. Ten sa vo veku 66 rokov a 117 dní dočkal prvej trofeje v kariére a zároveň sa stal najstarším koučom, ktorý vyhral Európsku ligu.Autor trojgólového finálového koncertu Lookman sa dvakrát strelecky presadil v prvom polčase, pričom v oboch prípadoch trestal individuálne chyby súpera. Dvadsaťšesťročný rodák z Londýna skompletizoval svoj hetrik v 75. minúte a prakticky pripravil „farmaceutov“ o ďalšiu šancu na pôsobivý záver duelu.„Je to jedna z najlepších nocí v mojom živote. Bol to úžasný výkon od celého mužstva. Zvládli sme to a večer sme sa zapísali do histórie,“ povedal 21-násobný reprezentant Nigérie.„Musíme akceptovať to, že Atalanta bola lepšia a zaslúži si trofej. Po prvom góle sme mali problémy a nenašli sme riešenie. Bolo pre nás veľmi ťažké vytvárať si dobré šance. Nebol to náš deň," zhodnotil tréner Bayeru Xabi Alonso , ktorého doplnil stopér Jonathan Tah: „Nezaslúžili sme si vyhrať. Súper bol agresívnejší a nechával nám málo priestoru na to, aby sme hrali svoju hru. Počas celého duelu sme na nich nenašli recept. Sme sklamaní, ale na smútenie nie je čas, pretože už o pár dní nás čaká ďalší dôležitý duel,“ povedal pre web UEFA stopér neúspešného finalistu Jonathan Tah.Leverkusen našiel prvého premožiteľa od 27. mája 2023, keď ho v súboji I. bundesligy zdolal tím VfL Bochum. Je teda isté, že „Die Werkself“ v aktuálnej edícii neskompletizujú treble. Po zisku trofeje pre víťaza I. bundesligy majú šancu aj na zisk Nemeckého pohára. „Farmaceuti“ oň zabojujú v sobotu 25. mája proti druholigovému 1.FC Kaiserslautern.